Как приготовить хрустящие луковые кольца — рецепт простой закуски
Луковые кольца золотистые, ароматные, с легкой пряностью и соусом, их рецепт приготовления хочется повторять снова и снова.
Луковые кольца — тот случай, когда простой ингредиент вдруг меняет свою природу. Обычный репчатый лук становится нежным внутри и невероятно хрустящим снаружи благодаря многослойной панировке и горячей обжарке. На странице the sapor рассказали о рецепте, который превращает домашнюю еду в настоящий бистро фастфуд.
Ингредиенты
Для колец
крупный желтый лук 2 шт.
пшеничная мука ½ стакана и 1 стакан отдельно
кукурузный крахмал ¼ стакана
панко сухари 1 стакан
газированная вода 1 стакан
петрушка (по желанию) 1 ст. л
чесночная приправа ½ ст. л
луковая приправа ½ ст. л
копченая паприка ½ ст. л
приправа к курице 1 ч. л
кайенский перец (по желанию) 1 ч. л
черный перец ½ ч. л
соль
Для панировки
панко 1 стакан
петрушка
соль
Отдельно
мука ½ стакана
соль
перец
Для соуса
майонез ½ стакана
кетчуп 2 ст. л
вустерский соус ½ ст. л
копченая паприка 1 ч. л
чесночная приправа 1 ч. л
чили-порошок (по желанию) 1 ч. л
черный перец ½ ч. л
соль
Приготовление
Лук очистить и нарезать кольцами толщиной чуть больше 1 см, аккуратно разделить на отдельные кольца.
В неглубокой миске смешать 1 стакан муки, крахмал, копченую паприку, чесночную и луковую приправы, соль, приправу к курице, кайенский перец, черный перец и добавить газированную воду. Перемешать до однородного теста.
В другой миске смешать панко, петрушку и соль.
Отдельно смешать ½ стакана муки, соль и перец.
В большой кастрюле разогреть нейтральное масло до 175°C.
Каждое луковое кольцо обвалять в муке, стряхнуть излишек.
Далее окунуть в тесто, дать лишнему стечь.
Обвалять в панко.
Жарить в горячем масле небольшими партиями 2-3 мин до золотистой корочки.
Выложить на бумажное полотенце или решетку, чтобы убрать лишнее масло.
Посолить, пока горячие.
Подавать сразу с соусом.
Для соуса смешайте майонез, кетчуп, вустерширский соус, копченую паприку, чесночную приправу и по желанию чили-порошок, черный перец и соль до однородности.
Хрустящая корочка, аромат специй и насыщенный соус создают тот самый эффект «еще одну и все». Эти кольца — идеальная закуска к просмотру фильма, встречи с друзьями или просто вечера, когда хочется чего-то вкусного, но не сложного в приготовлении.