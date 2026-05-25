хрустящие луковые колечки tiktok.com/@thesapor

Реклама

Луковые кольца — тот случай, когда простой ингредиент вдруг меняет свою природу. Обычный репчатый лук становится нежным внутри и невероятно хрустящим снаружи благодаря многослойной панировке и горячей обжарке. На странице the sapor рассказали о рецепте, который превращает домашнюю еду в настоящий бистро фастфуд.

Ингредиенты

Для колец

крупный желтый лук 2 шт.

пшеничная мука ½ стакана и 1 стакан отдельно

кукурузный крахмал ¼ стакана

панко сухари 1 стакан

газированная вода 1 стакан

петрушка (по желанию) 1 ст. л

чесночная приправа ½ ст. л

луковая приправа ½ ст. л

копченая паприка ½ ст. л

приправа к курице 1 ч. л

кайенский перец (по желанию) 1 ч. л

черный перец ½ ч. л

соль

Для панировки

панко 1 стакан

петрушка

соль

Отдельно

мука ½ стакана

соль

перец

Для соуса

майонез ½ стакана

кетчуп 2 ст. л

вустерский соус ½ ст. л

копченая паприка 1 ч. л

чесночная приправа 1 ч. л

чили-порошок (по желанию) 1 ч. л

черный перец ½ ч. л

соль

хрустящие луковые колечки tiktok.com/@thesapor

Приготовление

Лук очистить и нарезать кольцами толщиной чуть больше 1 см, аккуратно разделить на отдельные кольца. В неглубокой миске смешать 1 стакан муки, крахмал, копченую паприку, чесночную и луковую приправы, соль, приправу к курице, кайенский перец, черный перец и добавить газированную воду. Перемешать до однородного теста. В другой миске смешать панко, петрушку и соль. Отдельно смешать ½ стакана муки, соль и перец. В большой кастрюле разогреть нейтральное масло до 175°C. Каждое луковое кольцо обвалять в муке, стряхнуть излишек. Далее окунуть в тесто, дать лишнему стечь. Обвалять в панко. Жарить в горячем масле небольшими партиями 2-3 мин до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце или решетку, чтобы убрать лишнее масло. Посолить, пока горячие. Подавать сразу с соусом. Для соуса смешайте майонез, кетчуп, вустерширский соус, копченую паприку, чесночную приправу и по желанию чили-порошок, черный перец и соль до однородности.

Хрустящая корочка, аромат специй и насыщенный соус создают тот самый эффект «еще одну и все». Эти кольца — идеальная закуска к просмотру фильма, встречи с друзьями или просто вечера, когда хочется чего-то вкусного, но не сложного в приготовлении.

Новости партнеров