Как приготовить хрустящие луковые кольца — рецепт простой закуски

Луковые кольца золотистые, ароматные, с легкой пряностью и соусом, их рецепт приготовления хочется повторять снова и снова.

хрустящие луковые колечки tiktok.com/@thesapor

Луковые кольца — тот случай, когда простой ингредиент вдруг меняет свою природу. Обычный репчатый лук становится нежным внутри и невероятно хрустящим снаружи благодаря многослойной панировке и горячей обжарке. На странице the sapor рассказали о рецепте, который превращает домашнюю еду в настоящий бистро фастфуд.

Ингредиенты

Для колец

  • крупный желтый лук 2 шт.

  • пшеничная мука ½ стакана и 1 стакан отдельно

  • кукурузный крахмал ¼ стакана

  • панко сухари 1 стакан

  • газированная вода 1 стакан

  • петрушка (по желанию) 1 ст. л

  • чесночная приправа ½ ст. л

  • луковая приправа ½ ст. л

  • копченая паприка ½ ст. л

  • приправа к курице 1 ч. л

  • кайенский перец (по желанию) 1 ч. л

  • черный перец ½ ч. л

  • соль

Для панировки

  • панко 1 стакан

  • петрушка

  • соль

Отдельно

  • мука ½ стакана

  • соль

  • перец

Для соуса

  • майонез ½ стакана

  • кетчуп 2 ст. л

  • вустерский соус ½ ст. л

  • копченая паприка 1 ч. л

  • чесночная приправа 1 ч. л

  • чили-порошок (по желанию) 1 ч. л

  • черный перец ½ ч. л

  • соль

Приготовление

  1. Лук очистить и нарезать кольцами толщиной чуть больше 1 см, аккуратно разделить на отдельные кольца.

  2. В неглубокой миске смешать 1 стакан муки, крахмал, копченую паприку, чесночную и луковую приправы, соль, приправу к курице, кайенский перец, черный перец и добавить газированную воду. Перемешать до однородного теста.

  3. В другой миске смешать панко, петрушку и соль.

  4. Отдельно смешать ½ стакана муки, соль и перец.

  5. В большой кастрюле разогреть нейтральное масло до 175°C.

  6. Каждое луковое кольцо обвалять в муке, стряхнуть излишек.

  7. Далее окунуть в тесто, дать лишнему стечь.

  8. Обвалять в панко.

  9. Жарить в горячем масле небольшими партиями 2-3 мин до золотистой корочки.

  10. Выложить на бумажное полотенце или решетку, чтобы убрать лишнее масло.

  11. Посолить, пока горячие.

  12. Подавать сразу с соусом.

  13. Для соуса смешайте майонез, кетчуп, вустерширский соус, копченую паприку, чесночную приправу и по желанию чили-порошок, черный перец и соль до однородности.

Хрустящая корочка, аромат специй и насыщенный соус создают тот самый эффект «еще одну и все». Эти кольца — идеальная закуска к просмотру фильма, встречи с друзьями или просто вечера, когда хочется чего-то вкусного, но не сложного в приготовлении.

