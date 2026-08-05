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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить хрустящий бутерброд с лисичками

Бутерброд с лисичками — это блюдо, которое напоминает о тёплых летних утрах, прогулках по лесу и маленьких гастрономических радостях, когда лучшие ингредиенты буквально находятся под рукой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
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бутерброд с лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

бутерброд с лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

В современной кулинарии всё больше ценят не сложность, а качество вкуса. Именно поэтому простые домашние рецепты с сезонными продуктами вновь оказываются в центре внимания. Фудблогер Мирослава Пекарюк показала, как из нескольких продуктов приготовить закуску, которая легко могла бы оказаться в меню уютного европейского кафе.

бутерброд с лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

бутерброд с лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

яйца
2 шт.
крем-сыр
1 ст. л.
укроп
чеснок
1 зубчик
соль
перец
лисички
200 г
сливочное масло
50 г
хлеб
2 кусочка
зеленый лук
бутерброд с лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

бутерброд с лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Яйца отварите в подсоленной кипящей воде примерно 6 минут, чтобы желток остался нежным и кремовым.

  2. После этого остудите их, очистите и раздавите вилкой.

  3. Добавьте к яйцам сливочный сыр, тертый чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец.

  4. Хорошо перемешайте до получения однородной нежной массы.

  5. Грибы очистите, при необходимости нарежьте на более мелкие кусочки и обжарьте на сливочном масле. Важно дать им хорошо выпарить влагу, именно тогда они приобретут красивый золотистый цвет и максимально раскроют аромат.

  6. В конце добавьте соль и перец.

  7. Хлеб поджарьте на сливочном масле до румяной хрустящей корочки. Именно этот шаг делает бутерброд особенным: нежная начинка и горячие грибы идеально сочетаются с хрустящей основой.

  8. На готовый хлеб нанесите яичную пасту, сверху выложите горячие лисички и посыпьте зелёным луком.

Советы

Такой бутерброд не требует лишних дополнений, но его легко адаптировать под свой вкус. Попробуйте добавить немного свежего перца, несколько капель лимонного сока к грибам или заменить обычный хлеб ржаным или цельнозерновым, а для праздничной подачи можно использовать хрустящую брускетту. Главное — не перебить нежный аромат лисичек, ведь именно они здесь создают главный вкусовой акцент.

Бутерброд с лисичками — это небольшая гастрономическая история о лете, сезонности и удовольствии от простых вещей. Он не требует сложных ингредиентов или долгих часов на кухне, но дарит тот самый «вау»-эффект, когда первый кусочек хочется смаковать медленно.

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