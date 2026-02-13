- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить хрустящий снаружи и нежный внутри турецкий десерт, который влюбляет с первого кусочка
Если вы мечтаете о десерте, который сочетает хрустящую корочку и невероятную мягкость внутри, турецкий «Kadayıf Kurabiye» — именно то, что нужно. Его легко готовить, у десерта эффектный вид и он просто тает во рту.
Турецкие десерты давно покорили мир своим сочетанием текстур и вкусов, от сиропной пахлы до нежных лукумов. На странице Merve Kandemir рассказали, как приготовить суперсладкий десерт — внешне хрустящий и с нежной серединкой, а аромат орехов создает настоящее наслаждение.
Ингредиенты
Для сиропа
вода 2 стакана
сахар 2 стакана
лимонный сок 4-5 капель
Для теста
сливочное масло (мягкое) 100 г
растительное масло ½ стакана
яйца 1 шт.
уксус 1 ст. л
манка ½ стакана
разрыхлитель 1 ч. л
мука
измельченные орехи (фундук, грецкие или фисташки) 1 стакан
Для внешнего слоя
белок
поджаренный кадаифи
Приготовление
В кастрюлю добавляем воду и сахар.
Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим еще 15 мин.
Добавляем лимонный сок и оставляем остывать. Сироп должен быть теплым, но не горячим, когда будете добавлять его к готовым сладостям.
Смешиваем сливочное масло, растительное масло, яйцо и уксус.
Добавляем манку и разрыхлитель.
Постепенно добавляем муку, пока тесто не станет мягким и не будет липнуть к рукам.
Вводим измельченные орехи.
Далее формируем кусочки теста размером с грецкий орех, обкатываем в белке, затем в поджаренном кадаифе.
Выпекаем в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета.
Достаем, ждем 1-2 мин и медленно поливаем теплым сиропом.
Даем настояться не менее 2 часов, тогда десерт раскроет свой полный вкус.
Турецкое лакомство — это не просто сладость. Это маленький ритуал для дома, который добавляет праздничности любому дню. Даже если вы никогда не готовили десерты, эта рецептура позволяет почувствовать себя шеф-поваром и насладиться идеальной текстурой и вкусом.