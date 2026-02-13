ТСН в социальных сетях

Рецепты
154
2 мин

Как приготовить хрустящий снаружи и нежный внутри турецкий десерт, который влюбляет с первого кусочка

Если вы мечтаете о десерте, который сочетает хрустящую корочку и невероятную мягкость внутри, турецкий «Kadayıf Kurabiye» — именно то, что нужно. Его легко готовить, у десерта эффектный вид и он просто тает во рту.

Станислава Бондаренко
Турецкий десерт instagram.com_bronzmutfak

Турецкий десерт instagram.com_bronzmutfak / © Instagram

Турецкие десерты давно покорили мир своим сочетанием текстур и вкусов, от сиропной пахлы до нежных лукумов. На странице Merve Kandemir рассказали, как приготовить суперсладкий десерт — внешне хрустящий и с нежной серединкой, а аромат орехов создает настоящее наслаждение.

Ингредиенты

Для сиропа

  • вода 2 стакана

  • сахар 2 стакана

  • лимонный сок 4-5 капель

Для теста

  • сливочное масло (мягкое) 100 г

  • растительное масло ½ стакана

  • яйца 1 шт.

  • уксус 1 ст. л

  • манка ½ стакана

  • разрыхлитель 1 ч. л

  • мука

  • измельченные орехи (фундук, грецкие или фисташки) 1 стакан

Для внешнего слоя

  • белок

  • поджаренный кадаифи

Приготовление

  1. В кастрюлю добавляем воду и сахар.

  2. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим еще 15 мин.

  3. Добавляем лимонный сок и оставляем остывать. Сироп должен быть теплым, но не горячим, когда будете добавлять его к готовым сладостям.

  4. Смешиваем сливочное масло, растительное масло, яйцо и уксус.

  5. Добавляем манку и разрыхлитель.

  6. Постепенно добавляем муку, пока тесто не станет мягким и не будет липнуть к рукам.

  7. Вводим измельченные орехи.

  8. Далее формируем кусочки теста размером с грецкий орех, обкатываем в белке, затем в поджаренном кадаифе.

  9. Выпекаем в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета.

  10. Достаем, ждем 1-2 мин и медленно поливаем теплым сиропом.

  11. Даем настояться не менее 2 часов, тогда десерт раскроет свой полный вкус.

Турецкое лакомство — это не просто сладость. Это маленький ритуал для дома, который добавляет праздничности любому дню. Даже если вы никогда не готовили десерты, эта рецептура позволяет почувствовать себя шеф-поваром и насладиться идеальной текстурой и вкусом.

