Как приготовить хрустящий снаружи и нежный внутри турецкий десерт, который влюбляет с первого кусочка

Турецкие десерты давно покорили мир своим сочетанием текстур и вкусов, от сиропной пахлы до нежных лукумов. На странице Merve Kandemir рассказали, как приготовить суперсладкий десерт — внешне хрустящий и с нежной серединкой, а аромат орехов создает настоящее наслаждение.

Ингредиенты

Для сиропа

вода 2 стакана

сахар 2 стакана

лимонный сок 4-5 капель

Для теста

сливочное масло (мягкое) 100 г

растительное масло ½ стакана

яйца 1 шт.

уксус 1 ст. л

манка ½ стакана

разрыхлитель 1 ч. л

мука

измельченные орехи (фундук, грецкие или фисташки) 1 стакан

Для внешнего слоя

белок

поджаренный кадаифи

Приготовление

В кастрюлю добавляем воду и сахар. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим еще 15 мин. Добавляем лимонный сок и оставляем остывать. Сироп должен быть теплым, но не горячим, когда будете добавлять его к готовым сладостям. Смешиваем сливочное масло, растительное масло, яйцо и уксус. Добавляем манку и разрыхлитель. Постепенно добавляем муку, пока тесто не станет мягким и не будет липнуть к рукам. Вводим измельченные орехи. Далее формируем кусочки теста размером с грецкий орех, обкатываем в белке, затем в поджаренном кадаифе. Выпекаем в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета. Достаем, ждем 1-2 мин и медленно поливаем теплым сиропом. Даем настояться не менее 2 часов, тогда десерт раскроет свой полный вкус.

Турецкое лакомство — это не просто сладость. Это маленький ритуал для дома, который добавляет праздничности любому дню. Даже если вы никогда не готовили десерты, эта рецептура позволяет почувствовать себя шеф-поваром и насладиться идеальной текстурой и вкусом.