Креветки в тесте tiktok.com/@katya_rybalka

Реклама

В мире быстрых рецептов и гастрономических трендов есть блюда, которые мгновенно становятся фаворитами. Закуска с креветками в слоеном тесте именно такая, она выглядит эффектно, будто из меню модного ресторана, но на самом деле готовится просто и без сложных техник.

Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Екатерина Мазуренко, — идеальный баланс: нежные морепродукты, азиатские нотки в маринаде и золотистая, хрустящая оболочка. Идея, которая легко адаптируется под домашнюю кухню, но звучит как что-то праздничное.

Ингредиенты

креветки 500 г

слоено-дрожжевое тесто 500 г

Для маринада

кунжутное масло 50 г

соуса унаги 100 г

соль

перец

Приготовление

Смешайте все ингредиенты для маринада. Креветки нужно хорошо перемешать с маринадом, чтобы каждая была насыщена ароматом. Это тот момент, когда простая закуска начинает «играть» новыми оттенками. После маринования креветки заверните в слоеное тесто. Здесь важно не перегрузить, потому что тесто должно лишь подчеркивать, а не «забивать» вкус морепродуктов. Перед тем, как поставить креветки в духовку, смажьте заготовку желтком, для аппетитной золотистой корочки, и присыпьте кунжутом. Выпекать закуску нужно при температуре ц 180°C примерно 20 мин.

Идеальная современная кухня — это не о сложности, а о балансе вкуса, текстуры и эмоций. Закуска с креветками в слоеном тесте доказывает, что даже из нескольких ингредиентов можно создать что-то стильное, вкусное и по-настоящему особенное.