Как приготовить хумус из нута
Хумус из нута — это полезное и вкусное блюдо для сытного и питательного перекуса.
Готовится из нута, с добавлением оливкового масла, лимонного сока, кунжута и специй. Подайте с питой, лавашем или хлебом.
Ингредиенты
- нут сухой
- 300 г
- отвар с нута
- 300 мл
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- лимонный сок
- 2 ст. л.
- кунжут
- 50-80 г
- чеснок
- 2-3 зубчика
- зира молотая
- 0,5 ч. л.
- карри
- щепотка
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- соль
-
Нут промойте, залейте холодной водой и оставьте на 10-12 часов, промойте, залейте чистой водой и варите два часа, затем отвар с нута слейте в емкость, но не выливайте!
В сухую сковороду насыпьте кунжут и обжарьте 2-3 минуты до золотистого цвета и легкого аромата.
Чеснок очистите.
В блендер выложите чеснок, зиру, карри, обжаренный кунжут, оливковое масло, добавьте частями нут и взбейте до однородной массы, затем влейте понемногу отвар с нута, лимонный сок, соль и еще раз взбейте до состояния пюре.
Хумус из нута, переложите на тарелку, в центр налейте немного оливкового масла и посыпьте паприкой.
Советы:
По желанию можно добавить перец черный молотый или перец чили.