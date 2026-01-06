ТСН в социальных сетях

Рецепты
66
1 мин

Как приготовить хумус из нута

Хумус из нута — это полезное и вкусное блюдо для сытного и питательного перекуса.

Мила Королева
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
211 ккал
Хумус из нута

Хумус из нута / © Credits

Готовится из нута, с добавлением оливкового масла, лимонного сока, кунжута и специй. Подайте с питой, лавашем или хлебом.

Ингредиенты

нут сухой
300 г
отвар с нута
300 мл
оливковое масло
3 ст. л.
лимонный сок
2 ст. л.
кунжут
50-80 г
чеснок
2-3 зубчика
зира молотая
0,5 ч. л.
карри
щепотка
паприка молотая
0,5 ч. л.
соль

  1. Нут промойте, залейте холодной водой и оставьте на 10-12 часов, промойте, залейте чистой водой и варите два часа, затем отвар с нута слейте в емкость, но не выливайте!

  2. В сухую сковороду насыпьте кунжут и обжарьте 2-3 минуты до золотистого цвета и легкого аромата.

  3. Чеснок очистите.

  4. В блендер выложите чеснок, зиру, карри, обжаренный кунжут, оливковое масло, добавьте частями нут и взбейте до однородной массы, затем влейте понемногу отвар с нута, лимонный сок, соль и еще раз взбейте до состояния пюре.

  5. Хумус из нута, переложите на тарелку, в центр налейте немного оливкового масла и посыпьте паприкой.

Советы:

  • По желанию можно добавить перец черный молотый или перец чили.

66
