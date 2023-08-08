Как приготовить идеальное картофельное пюре: простые советы от шеф-повара

Ни одно блюдо не является более универсальным, чем картофельное пюре.

Но все же существует несколько способов, как сделать его просто идеальным и поделилась ими с изданием Insider Алисса Фицджеральд - писательница и шеф-повар из Нью-Йоркка.

Сорт картофеля имеет значение

Существует множество сортов картофеля и все они подходят для разных блюд. По словам Алиссы, в США более подходящими считаются красновато-коричневый, Айдахо и Юкон Голд, поскольку имеют более крахмалистую текстуру, которая хорошо разваривается.

У нас же для пюре идеально подойдут плоды розового картофеля, например, Беллароза, который немного желтоватый внутри. При варке он тоже разваривается.

Картофель / Фото: Credits

Начните с холодной воды

После очистки картофеля положите его в кастрюлю и залейте холодной водой. Одновременное нагревание воды и картофеля обеспечивает равномерное приготовление, что значительно облегчает приготовление пюре и делает его более шелковистым.

Картофель / Фото: Credits

Картофельное пюре лучше и проще приготовить в теплом виде

Есть большая разница между горячей картошкой и холодной картошкой. Холодная - более плотная и не годится для пышного пюре. Лучшее картофельное пюре получается, когда картофель еще горячий на ощупь.

Картофельное пюре / Фото: Getty Images

То, как вы толчете пюре, имеет значение

Традиционная толкушка для картофеля - отличный инструмент, но многие профессионалы и повара в США предпочитают использовать пресс, чтобы продукты оставались более пушистыми.

Некоторые люди даже используют блендер, но тогда текстура блюда будет не очень приятной. В крайнем случаи, если у вас остались комочки, можете воспользоваться миксером и насадкой-венчиком.

Нагрейте жидкости, прежде чем добавлять их

Не добавляйте холодные жидкости в картофельное пюре. Подогрейте молоко или сливки перед добавлением и вливайте маленькими порциями, чтобы не добавить слишком много.

Картофельное пюре / Фото: Getty Images

Добавляйте простые приправы

Соль и перец являются ключом к отличному картофельному пюре. Добавьте понемногу и пробуйте. Но учтите, что большие частички соли могут растворяться с разной скоростью в зависимости от их размера, поэтому перед тем как досаливать подождите несколько минут, чтобы не переборщить.

Картофельное пюре / Фото: Getty Images

Держите картофель теплым в духовке, если он готов слишком рано

Духовка - ваш лучший друг, когда дело доходит до сохранения пюре теплым. Поставьте его приблизительно на 90-100 градусов, накройте крышкой или фольгой. Непосредственно перед подачей добавьте немного молока или сливок и украсьте зеленым луком и другими травами для придания цвета и дополнительного вкуса.

Картофельное пюре / Фото: Credits

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