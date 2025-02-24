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Как приготовить идеальное картофельное пюре: шеф-повар раскрывает секреты

Как приготовить идеальное картофельное пюре: шеф-повар раскрывает секреты

Как приготовить идеальное картофельное пюре. / Фото: Getty Images

Идеальное картофельное пюре – это настоящее искусство. Каждая хозяйка или хозяин хоть раз в жизни пытался приготовить нежное, воздушное пюре, однако результат не всегда соответствовал ожиданиям.

Секреты создания вкуснейшего картофельного пюре раскрыли на странице o_gorodnik, ведь автор канала оттачивал этот рецепт, когда работал в Швеции на горнолыжном курорте. Там его готовили почти каждый день в огромных количествах – по 20 кг.

Выбор правильного картофеля

Первый и самый главный секрет – это выбор картофеля. Для нежного пюре нужно использовать сорта с высоким содержанием крахмала. Вы можете проверить это самостоятельно – при нарезании картофеля крахмал должен оставаться на ноже. Такой картофель хорошо разваривается и дает приятную кремовую текстуру.

Ингредиенты

Картофель
500 г
Сливочное масло
150 г
Молоко
50 г
Соль
Лук-шнит

Приготовление

  1. Очистите картофель от кожуры и нарежьте его одинаковыми кусочками.
  2. Положите картофель в кастрюлю, залейте прохладной водой, добавьте соль и варите до готовности. Картофель должен быть мягким, но не разваливаться.
  3. Слейте воду и поверните картофель на плиту. Прогрейте ее на минимальном огне в течение 1-2 мин, чтобы испарилась излишняя влага.
  4. Протрите картофель через металлическое сито или используйте картофельный пресс. Не следует использовать блендер или миксер, поскольку это сделает пюре клейким.
  5. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и постепенно добавляйте – в четыре этапа. Сначала перемешивайте лопаткой, а когда картофель станет более мягким – венчиком.
  6. Отдельно подогрейте молоко и влейте его в картофельную массу. Интенсивно взбейте венчиком, пока пюре не станет воздушным и шелковистым.
  7. Постоянно помешивайте и прогрейте пюре на минимальном огне, чтобы оно стало еще более нежным и однородным.
@o_gorodnik Готовим самое известное картофельное пюре в мире @o_gorodnik Скажу вам откровенно, 2 года назад работал в Швеции на горнолыжном курорте и такую пюрешку там готовили через день по 20 кг, поэтому рецепт отточен 1000 килограммами картофеля. Рецепт немного изменен потому что в оригинале она должна получаться более редкой, более кремовой. Эта же, более присущая моим вкусовым вкусам. ❗️Очень важно выбрать картофель с высоким содержанием крахмала, существует много сортов вот несколько из них Беллароса, Солоха. Когда режете картофель, крахмал должен оставаться на ноже, это будет небольшим показателем правильного картофеля. Для приготовления такого пюре: 500 г картофеля (очищенного) 150 г сливочного масло (чем качественнее масло тем вкуснее пюре) здесь могла бы быть ваша реклама 50 г молока соль лук шнит для подачи (опционально) 1. Картофель почистить от кожи и нарезать одинаковыми кусочками. до полной готовности (картофель должен быть готов, но не разваливаться) 3. После сливания воды вернуть картофель в кастрюлю и прогреть на минимальном огне 1-2 минуты, чтобы испарилась лишняя влага. 4. Протереть картофель через металлическое сито или картофельный пресс. 5. Холодное масло нарезать кубиками добавить его постепенно за 4 раза в горячий картофель, вымешивая венчиком или можно сначала лопаткой так как картофель густой и это может быть немного сложно для тех, кто не ходит на тренировку, а в конце влить теплое молоко и интенсивно взбить венчиком. 6. И все это перемешивать параллельно прогревая на минимальном огне как на видео. Подавайте как отдельный гарнир или же к мясу и рыбе, а еще лучше к тушеному мясу, которое буквально разваливается на волокна, тогда вообще будет И делитесь обязательно со своими близкими ❗️А для тех кто хочет научиться классно готовить на своей домашней кухне всем своим опытом за 10 лет работы в профессиональных кухнях мира. Ссылка на клуб в шапке профиля #пюре #картофель #рецепт #шеф #повар #кухня #советы ♬ оригинальный звук — o_gorodnik

Это пюре можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Лучше всего оно подходит с тушеным мясом, которое буквально распадается на волокна. Добавьте мелко нарезанный шнит-лук для более яркого вкуса и красивой подачи.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальное картофельное пюре, удивившее ваших родных и гостей. Главное – качественные продукты, правильная техника и немного любви к кулинарии.

Приятного аппетита!

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