Идеальное картофельное пюре – это настоящее искусство. Каждая хозяйка или хозяин хоть раз в жизни пытался приготовить нежное, воздушное пюре, однако результат не всегда соответствовал ожиданиям.

Секреты создания вкуснейшего картофельного пюре раскрыли на странице o_gorodnik, ведь автор канала оттачивал этот рецепт, когда работал в Швеции на горнолыжном курорте. Там его готовили почти каждый день в огромных количествах – по 20 кг.

Выбор правильного картофеля

Первый и самый главный секрет – это выбор картофеля. Для нежного пюре нужно использовать сорта с высоким содержанием крахмала. Вы можете проверить это самостоятельно – при нарезании картофеля крахмал должен оставаться на ноже. Такой картофель хорошо разваривается и дает приятную кремовую текстуру.

Ингредиенты Картофель 500 г Сливочное масло 150 г Молоко 50 г Соль Лук-шнит

Приготовление

Очистите картофель от кожуры и нарежьте его одинаковыми кусочками. Положите картофель в кастрюлю, залейте прохладной водой, добавьте соль и варите до готовности. Картофель должен быть мягким, но не разваливаться. Слейте воду и поверните картофель на плиту. Прогрейте ее на минимальном огне в течение 1-2 мин, чтобы испарилась излишняя влага. Протрите картофель через металлическое сито или используйте картофельный пресс. Не следует использовать блендер или миксер, поскольку это сделает пюре клейким. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и постепенно добавляйте – в четыре этапа. Сначала перемешивайте лопаткой, а когда картофель станет более мягким – венчиком. Отдельно подогрейте молоко и влейте его в картофельную массу. Интенсивно взбейте венчиком, пока пюре не станет воздушным и шелковистым. Постоянно помешивайте и прогрейте пюре на минимальном огне, чтобы оно стало еще более нежным и однородным.

#картофель #рецепт #шеф #повар #кухня #советы ♬ оригинальный звук — o_gorodnik @o_gorodnik Готовим самое известное картофельное пюре в мире @o_gorodnik Скажу вам откровенно, 2 года назад работал в Швеции на горнолыжном курорте и такую пюрешку там готовили через день по 20 кг, поэтому рецепт отточен 1000 килограммами картофеля. Рецепт немного изменен потому что в оригинале она должна получаться более редкой, более кремовой. Эта же, более присущая моим вкусовым вкусам. ❗️Очень важно выбрать картофель с высоким содержанием крахмала, существует много сортов вот несколько из них Беллароса, Солоха. Когда режете картофель, крахмал должен оставаться на ноже, это будет небольшим показателем правильного картофеля. Для приготовления такого пюре: 500 г картофеля (очищенного) 150 г сливочного масло (чем качественнее масло тем вкуснее пюре) здесь могла бы быть ваша реклама 50 г молока соль лук шнит для подачи (опционально) 1. Картофель почистить от кожи и нарезать одинаковыми кусочками. до полной готовности (картофель должен быть готов, но не разваливаться) 3. После сливания воды вернуть картофель в кастрюлю и прогреть на минимальном огне 1-2 минуты, чтобы испарилась лишняя влага. 4. Протереть картофель через металлическое сито или картофельный пресс. 5. Холодное масло нарезать кубиками добавить его постепенно за 4 раза в горячий картофель, вымешивая венчиком или можно сначала лопаткой так как картофель густой и это может быть немного сложно для тех, кто не ходит на тренировку, а в конце влить теплое молоко и интенсивно взбить венчиком. 6. И все это перемешивать параллельно прогревая на минимальном огне как на видео. Подавайте как отдельный гарнир или же к мясу и рыбе, а еще лучше к тушеному мясу, которое буквально разваливается на волокна, тогда вообще будет И делитесь обязательно со своими близкими ❗️А для тех кто хочет научиться классно готовить на своей домашней кухне всем своим опытом за 10 лет работы в профессиональных кухнях мира. Ссылка на клуб в шапке профиля #пюре

Это пюре можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Лучше всего оно подходит с тушеным мясом, которое буквально распадается на волокна. Добавьте мелко нарезанный шнит-лук для более яркого вкуса и красивой подачи.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальное картофельное пюре, удивившее ваших родных и гостей. Главное – качественные продукты, правильная техника и немного любви к кулинарии.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить картофельные лодочки с селедкой.