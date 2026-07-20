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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить идеальное тесто для пиццы: рецепт, который навсегда изменит вашу домашнюю выпечку

В процессе приготовления домашней пиццы есть что-то почти терапевтическое — особенно когда тесто готовится медленно, без спешки, в течение ночи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
12 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
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Как приготовить идеальное тесто для пиццы

Как приготовить идеальное тесто для пиццы / © Associated Press

Домашняя пицца уже давно перестала быть просто блюдом «на скорую руку». Это уже небольшой ритуал: замесить тесто, дать ему отдохнуть, дождаться момента, когда оно станет мягким и податливым, а затем подобрать идеальную комбинацию ингредиентов.

Именно так работает рецепт от фудблогера Zofia Selimi — ночное холодное брожение делает тесто более насыщенным, воздушным и структурированным. И да, это тот случай, когда ожидание действительно стоит результата.

Ингредиенты

свежие дрожжи
10 г (или 3 г сухих дрожжей)
холодная вода
500 мл
соль
1 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
пшеничная мука
550–720 г

Приготовление

  1. Сначала дрожжи нужно полностью растворить в холодной воде. В отдельной большой миске смешать муку и соль.

  2. Добавить оливковое масло и постепенно замесить тесто, примерно 10 минут в кухонном комбайне или 15 минут вручную. Тесто должно стать гладким, эластичным и приятным на ощупь.

  3. Затем разделить его на четыре равные части и сформировать шарики.

  4. Каждую положить в слегка смазанную маслом миску или контейнер.

  5. Накройте и поставьте в холодильник на ночь, минимум на 12 часов, а лучше всего — до 24 часов. Именно этот этап отвечает за насыщенный вкус и правильную текстуру теста.

  6. После холодной ферментации достать тесто из холодильника и оставить при комнатной температуре примерно на 30–60 минут, чтобы оно «ожило».

  7. Далее сформировать основу для пиццы, осторожно надавливая от центра к краям, оставляя бортики чуть выше — именно они придадут ту самую воздушную корочку.

  8. Перед добавлением начинки рекомендуется слегка сбрызнуть тесто оливковым маслом.

  9. Для идеального результата во время выпечки стоит создать пар в духовке — достаточно бросить внутрь кубик льда или немного воды.

  10. Выпекать пиццу нужно в максимально разогретой духовке при температуре примерно 250 °C около 10–12 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими.

Минимум ингредиентов, максимум времени и правильная техника. Ночное тесто придаёт пицце то, чего не хватает быстрым вариантам — глубину вкуса, лёгкость и ту самую идеальную текстуру, где хрустящие края сочетаются с нежной серединкой.

Домашняя пицца не обязательно должна быть компромиссом между скоростью и качеством. Рецепт ночного теста доказывает: если дать ингредиентам время, они отблагодарят идеальным результатом. И, возможно, именно эта пицца станет той, к которой захочется возвращаться снова и снова.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
83
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