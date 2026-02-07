Как приготовить идеальную курицу в медово-цитрусовом маринаде с овощами

Курица в медово-цитрусовом маринаде с овощами instagram.com/zofias_kok / © Instagram

Знаете, что делает вечер легким, вкусным и по-настоящему атмосферным — правильный маринад и немного организации на кухне. Фудблогер Zofia Selimi поделилась рецептом, который станет вашим спасением в будни.

Главный секрет — маринад. Он не только обогащает курицу вкусом, но и делает мясо нежным и сочным. Когда придет время готовить, блюдо будет готово значительно быстрее, а аромат — просто фантастический.

Ингредиенты Куриные бедра 4 шт. Чили 1 шт. Паприка 1 ст. л Кари 2 ч. л. Мед 2 ст. л. Сок лимона 1 шт. Чеснок 2 зубчика Оливковое масло 2 ст. л. Сушеный тимьян 1 ч. л Сушеный розмарин 1 ч. л Соль Перец Свежая зелень (петрушка) Сливочное масло 30 г

Приготовление

Положите куриные бедра в пакет для замораживания. Добавьте мед, лимонный сок, чеснок, чили, паприку, карри, масло, тимьян, розмарин, соль и перец. Тщательно «помассируйте» мясо, чтобы специи равномерно распределились. Оставьте мариноваться минимум на 45 мин, а лучше на несколько часов. Разрежьте картофель и другие овощи на кусочки и выложите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите маринованную курицу на овощи. Положите сверху кусочек сливочного масла. Запекайте 35-45 мин, пока курица не станет золотистой и полностью готовой. Выньте форму из духовки и полейте курицу остатками топленого масла из формы. Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Советы

Чтобы сэкономить время в будни, всегда можно замариновать курицу заранее и держать ее в холодильнике или морозильнике. Когда вы будете готовы готовить, считайте блюдо почти готово само, а аромат и вкус вас приятно удивят.

Этот рецепт доказывает, что даже в будни можно создать что-то необычное без лишнего стресса. Секрет в правильном маринаде, свежих специях и простой технике приготовления.