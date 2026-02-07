- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить идеальную курицу в медово-цитрусовом маринаде с овощами
Курица в ароматном медово-цитрусовом маринаде с овощами, которую можно приготовить за считанные минуты после предварительного маринования — идеальна для тех, кто ценит вкус и собственное время.
Знаете, что делает вечер легким, вкусным и по-настоящему атмосферным — правильный маринад и немного организации на кухне. Фудблогер Zofia Selimi поделилась рецептом, который станет вашим спасением в будни.
Главный секрет — маринад. Он не только обогащает курицу вкусом, но и делает мясо нежным и сочным. Когда придет время готовить, блюдо будет готово значительно быстрее, а аромат — просто фантастический.
Ингредиенты
- Куриные бедра
- 4 шт.
- Чили
- 1 шт.
- Паприка
- 1 ст. л
- Кари
- 2 ч. л.
- Мед
- 2 ст. л.
- Сок лимона
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Оливковое масло
- 2 ст. л.
- Сушеный тимьян
- 1 ч. л
- Сушеный розмарин
- 1 ч. л
- Соль
-
- Перец
-
- Свежая зелень (петрушка)
-
- Сливочное масло
- 30 г
Приготовление
Положите куриные бедра в пакет для замораживания.
Добавьте мед, лимонный сок, чеснок, чили, паприку, карри, масло, тимьян, розмарин, соль и перец.
Тщательно «помассируйте» мясо, чтобы специи равномерно распределились.
Оставьте мариноваться минимум на 45 мин, а лучше на несколько часов.
Разрежьте картофель и другие овощи на кусочки и выложите в форму для запекания.
Разогрейте духовку до 200°C. Выложите маринованную курицу на овощи. Положите сверху кусочек сливочного масла.
Запекайте 35-45 мин, пока курица не станет золотистой и полностью готовой.
Выньте форму из духовки и полейте курицу остатками топленого масла из формы.
Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.
Советы
Чтобы сэкономить время в будни, всегда можно замариновать курицу заранее и держать ее в холодильнике или морозильнике. Когда вы будете готовы готовить, считайте блюдо почти готово само, а аромат и вкус вас приятно удивят.
Этот рецепт доказывает, что даже в будни можно создать что-то необычное без лишнего стресса. Секрет в правильном маринаде, свежих специях и простой технике приготовления.