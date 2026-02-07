ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить идеальную курицу в медово-цитрусовом маринаде с овощами

Курица в ароматном медово-цитрусовом маринаде с овощами, которую можно приготовить за считанные минуты после предварительного маринования — идеальна для тех, кто ценит вкус и собственное время.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 55 мин.
Пищевая ценность на 100 г
147 ккал
Курица в медово-цитрусовом маринаде с овощами instagram.com/zofias_kok

Курица в медово-цитрусовом маринаде с овощами instagram.com/zofias_kok / © Instagram

Знаете, что делает вечер легким, вкусным и по-настоящему атмосферным — правильный маринад и немного организации на кухне. Фудблогер Zofia Selimi поделилась рецептом, который станет вашим спасением в будни.

Главный секрет — маринад. Он не только обогащает курицу вкусом, но и делает мясо нежным и сочным. Когда придет время готовить, блюдо будет готово значительно быстрее, а аромат — просто фантастический.

Ингредиенты

Куриные бедра
4 шт.
Чили
1 шт.
Паприка
1 ст. л
Кари
2 ч. л.
Мед
2 ст. л.
Сок лимона
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Оливковое масло
2 ст. л.
Сушеный тимьян
1 ч. л
Сушеный розмарин
1 ч. л
Соль
Перец
Свежая зелень (петрушка)
Сливочное масло
30 г

Приготовление

  1. Положите куриные бедра в пакет для замораживания.

  2. Добавьте мед, лимонный сок, чеснок, чили, паприку, карри, масло, тимьян, розмарин, соль и перец.

  3. Тщательно «помассируйте» мясо, чтобы специи равномерно распределились.

  4. Оставьте мариноваться минимум на 45 мин, а лучше на несколько часов.

  5. Разрежьте картофель и другие овощи на кусочки и выложите в форму для запекания.

  6. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите маринованную курицу на овощи. Положите сверху кусочек сливочного масла.

  7. Запекайте 35-45 мин, пока курица не станет золотистой и полностью готовой.

  8. Выньте форму из духовки и полейте курицу остатками топленого масла из формы.

  9. Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Советы

Чтобы сэкономить время в будни, всегда можно замариновать курицу заранее и держать ее в холодильнике или морозильнике. Когда вы будете готовы готовить, считайте блюдо почти готово само, а аромат и вкус вас приятно удивят.

Этот рецепт доказывает, что даже в будни можно создать что-то необычное без лишнего стресса. Секрет в правильном маринаде, свежих специях и простой технике приготовления.

