Как приготовить идеальную паску в аэрогриле — рецепт для ленивых хозяек
Традиционная паска — это всегда немного магии, немного хлопот и много любви. Но что, если мы скажем, что в этом году можно обойтись без часов у духовки.
Паска — это не только о традициях, но и об ощущении уюта, которое мы создаем собственноручно. Современный ритм жизни диктует новые правила, хочется быстрее и проще, но при этом не потерять праздничную магию.
Фудблогер Emiliya Yevtushenko предложила современное решение, а именно, паска в аэрогриле — легкая, воздушная, с блестящей глазурью из одного ингредиента, а результат как из Pinterest. Она не требует сложной техники или многочасового контроля, но дарит тот самый нежный вкус и текстуру, за которую мы так любим домашнюю выпечку.
Секрет №1: правильная опара
Ингредиенты
свежие дрожжи 15 г
сахар 1 ст. л
теплое молоко 135 мл
мука 75 г
Приготовление
Смешайте ингредиенты и оставьте в теплом месте на 20 мин. Идеальная опара должна «ожить», подняться и покрыться нежной пенкой. Именно это гарантирует то, что кулич будет легким, как облако.
Секрет №2: нежное тесто
Ингредиенты
мука 300 г
желток 3 шт.
сливочное масло 60 г
сахар 75 г
соль 0,5 ч. л
ванильный сахар 1 ч. л
Приготовление
Добавьте все к опаре и вымешивайте примерно 10 мин. Тесто должно стать гладким, эластичным и немного блестящим.
Оставьте его в теплом месте на 1,5 часа, за это время оно увеличится в объеме и станет рыхлым.
После этого разделите тесто на порции, сформируйте пасочки, выложите в формы и оставьте еще на 1 час. Это второе поднимание — ключ к той самой «воздушной» структуре.
Забудьте о сложных режимах духовки, в аэрогриле все максимально просто. Выпекание при температуре 150°C 30 мин. Если верх слишком быстро румянится, накройте куличи фольгой. Это поможет сохранить нежную текстуру внутри и идеальный вид снаружи.
Глазурь
Ингредиенты
маршмеллоу (рыхлый зефир)
вода 1 ст. л
Приготовление
Растопите маршмеллоу в микроволновке короткими импульсами и добавляйте воду.
Перемешайте и получите идеальную блестящую и гладкую глазурь, которая не липнет.
Окуните верх кулича в глазурь и добавьте посыпку.
Идеальная пасха сегодня — это не обязательно сложный многочасовой процесс. Это может быть легкий и стильный рецепт, который дарит радость без лишнего стресса. Пасха в аэрогриле именно такая: мягкая, ароматная, с глянцевой глазурью и тем самым «вау» эффектом, который хочется всем показать.