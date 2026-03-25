Паска в аэрогриле

Реклама

Паска — это не только о традициях, но и об ощущении уюта, которое мы создаем собственноручно. Современный ритм жизни диктует новые правила, хочется быстрее и проще, но при этом не потерять праздничную магию.

Фудблогер Emiliya Yevtushenko предложила современное решение, а именно, паска в аэрогриле — легкая, воздушная, с блестящей глазурью из одного ингредиента, а результат как из Pinterest. Она не требует сложной техники или многочасового контроля, но дарит тот самый нежный вкус и текстуру, за которую мы так любим домашнюю выпечку.

Секрет №1: правильная опара

Ингредиенты

свежие дрожжи 15 г

сахар 1 ст. л

теплое молоко 135 мл

мука 75 г

Приготовление

Смешайте ингредиенты и оставьте в теплом месте на 20 мин. Идеальная опара должна «ожить», подняться и покрыться нежной пенкой. Именно это гарантирует то, что кулич будет легким, как облако.

Секрет №2: нежное тесто

Ингредиенты

мука 300 г

желток 3 шт.

сливочное масло 60 г

сахар 75 г

соль 0,5 ч. л

ванильный сахар 1 ч. л

Приготовление

Добавьте все к опаре и вымешивайте примерно 10 мин. Тесто должно стать гладким, эластичным и немного блестящим. Оставьте его в теплом месте на 1,5 часа, за это время оно увеличится в объеме и станет рыхлым. После этого разделите тесто на порции, сформируйте пасочки, выложите в формы и оставьте еще на 1 час. Это второе поднимание — ключ к той самой «воздушной» структуре. Забудьте о сложных режимах духовки, в аэрогриле все максимально просто. Выпекание при температуре 150°C 30 мин. Если верх слишком быстро румянится, накройте куличи фольгой. Это поможет сохранить нежную текстуру внутри и идеальный вид снаружи.

Глазурь

Ингредиенты

маршмеллоу (рыхлый зефир)

вода 1 ст. л

Приготовление

Растопите маршмеллоу в микроволновке короткими импульсами и добавляйте воду. Перемешайте и получите идеальную блестящую и гладкую глазурь, которая не липнет. Окуните верх кулича в глазурь и добавьте посыпку.

Идеальная пасха сегодня — это не обязательно сложный многочасовой процесс. Это может быть легкий и стильный рецепт, который дарит радость без лишнего стресса. Пасха в аэрогриле именно такая: мягкая, ароматная, с глянцевой глазурью и тем самым «вау» эффектом, который хочется всем показать.