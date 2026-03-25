Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Рецепты
106
2 мин

Как приготовить идеальную паску в аэрогриле — рецепт для ленивых хозяек

Традиционная паска — это всегда немного магии, немного хлопот и много любви. Но что, если мы скажем, что в этом году можно обойтись без часов у духовки.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Паска в аэрогриле instagram.com_emiliya.yevtushenko / © Instagram

Паска — это не только о традициях, но и об ощущении уюта, которое мы создаем собственноручно. Современный ритм жизни диктует новые правила, хочется быстрее и проще, но при этом не потерять праздничную магию.

Фудблогер Emiliya Yevtushenko предложила современное решение, а именно, паска в аэрогриле — легкая, воздушная, с блестящей глазурью из одного ингредиента, а результат как из Pinterest. Она не требует сложной техники или многочасового контроля, но дарит тот самый нежный вкус и текстуру, за которую мы так любим домашнюю выпечку.

Секрет №1: правильная опара

Ингредиенты

  • свежие дрожжи 15 г

  • сахар 1 ст. л

  • теплое молоко 135 мл

  • мука 75 г

Приготовление

  1. Смешайте ингредиенты и оставьте в теплом месте на 20 мин. Идеальная опара должна «ожить», подняться и покрыться нежной пенкой. Именно это гарантирует то, что кулич будет легким, как облако.

Секрет №2: нежное тесто

Ингредиенты

  • мука 300 г

  • желток 3 шт.

  • сливочное масло 60 г

  • сахар 75 г

  • соль 0,5 ч. л

  • ванильный сахар 1 ч. л

Приготовление

  1. Добавьте все к опаре и вымешивайте примерно 10 мин. Тесто должно стать гладким, эластичным и немного блестящим.

  2. Оставьте его в теплом месте на 1,5 часа, за это время оно увеличится в объеме и станет рыхлым.

  3. После этого разделите тесто на порции, сформируйте пасочки, выложите в формы и оставьте еще на 1 час. Это второе поднимание — ключ к той самой «воздушной» структуре.

  4. Забудьте о сложных режимах духовки, в аэрогриле все максимально просто. Выпекание при температуре 150°C 30 мин. Если верх слишком быстро румянится, накройте куличи фольгой. Это поможет сохранить нежную текстуру внутри и идеальный вид снаружи.

Глазурь

Ингредиенты

  • маршмеллоу (рыхлый зефир)

  • вода 1 ст. л

Приготовление

  1. Растопите маршмеллоу в микроволновке короткими импульсами и добавляйте воду.

  2. Перемешайте и получите идеальную блестящую и гладкую глазурь, которая не липнет.

  3. Окуните верх кулича в глазурь и добавьте посыпку.

Идеальная пасха сегодня — это не обязательно сложный многочасовой процесс. Это может быть легкий и стильный рецепт, который дарит радость без лишнего стресса. Пасха в аэрогриле именно такая: мягкая, ароматная, с глянцевой глазурью и тем самым «вау» эффектом, который хочется всем показать.

