- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 3160
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить идеальную творожно-дрожжевую паску
Творожно-дрожжевая паска сочетает классическую пасхальную традицию с нежной текстурой десерта, который хочется печь снова и снова.
Пасха — это о доме, тепле и рецептах, которые передаются из поколения в поколение. Однако современная кухня позволяет немного экспериментировать, но не изменять традициям. Один из таких вариантов — творожно-дрожжевая паска, о рецепте которой рассказали на странице Будет вкусно вместе.
Ее главный секрет — творог, именно он делает текстуру особенно мягкой и влажной, добавляет легкую сливочную кислинку и позволяет паске дольше оставаться свежей. Этот рецепт — идеальный баланс знакомого вкуса детства и современной нежности.
Ингредиенты
Для опары
сахар 1 ст. л
мука 2 ст. л
дрожжи 20 г
теплая вода 100 мл
Для теста
творог 150 г творога
сахар 115 г
ванильный сахар
яйца 2 шт.
молоко 100 мл
сливочное масло 100 г
соль ½ ч. л
мука 500 г
цукаты или изюм 100 г
Приготовление
Опара
Все смешиваем в миске, накрываем пленкой и оставляем на 20-30 мин. Готовая опара должна «ожить», появится пенная шапочка и характерный аромат.
Тесто
Творог взбиваем блендером с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
Добавляем яйца, теплое молоко и мягкое сливочное масло.
В чашу тестомеса или миску добавляем муку, творожную массу и опару. Тесто должно получиться мягким, немного липким, но держащим форму.
В финале добавляем соль и сухофрукты.
Тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа. Ориентиром станет то, что оно должно увеличиться вдвое. Именно этот этап отвечает за ту самую «рыхлость», которую мы так любим в пасках.
Формирование и выпекание
Когда тесто готово, раскладываем его в формы, заполняем примерно на 1/3.
Оставляем еще на 30 мин для подъема.
Выпекаем при температуре 170-180°C примерно 40-50 мин.
Творожно-дрожжевая паска — идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить традицию, однако сделать ее немного современнее и нежнее. Она не требует сложных техник, но дает результат, который вас точно поразит. И, возможно, именно она станет той самой «вашей» паской.