Как приготовить идеальную творожно-дрожжевую паску

творожно-дрожжевая пасха tiktok.com/@bude_smachno_razom

Пасха — это о доме, тепле и рецептах, которые передаются из поколения в поколение. Однако современная кухня позволяет немного экспериментировать, но не изменять традициям. Один из таких вариантов — творожно-дрожжевая паска, о рецепте которой рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ее главный секрет — творог, именно он делает текстуру особенно мягкой и влажной, добавляет легкую сливочную кислинку и позволяет паске дольше оставаться свежей. Этот рецепт — идеальный баланс знакомого вкуса детства и современной нежности.

Ингредиенты

Для опары

сахар 1 ст. л

мука 2 ст. л

дрожжи 20 г

теплая вода 100 мл

Для теста

творог 150 г творога

сахар 115 г

ванильный сахар

яйца 2 шт.

молоко 100 мл

сливочное масло 100 г

соль ½ ч. л

мука 500 г

цукаты или изюм 100 г

Приготовление

Опара

Все смешиваем в миске, накрываем пленкой и оставляем на 20-30 мин. Готовая опара должна «ожить», появится пенная шапочка и характерный аромат.

Тесто

Творог взбиваем блендером с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавляем яйца, теплое молоко и мягкое сливочное масло. В чашу тестомеса или миску добавляем муку, творожную массу и опару. Тесто должно получиться мягким, немного липким, но держащим форму. В финале добавляем соль и сухофрукты. Тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа. Ориентиром станет то, что оно должно увеличиться вдвое. Именно этот этап отвечает за ту самую «рыхлость», которую мы так любим в пасках.

Формирование и выпекание

Когда тесто готово, раскладываем его в формы, заполняем примерно на 1/3. Оставляем еще на 30 мин для подъема. Выпекаем при температуре 170-180°C примерно 40-50 мин.

Творожно-дрожжевая паска — идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить традицию, однако сделать ее немного современнее и нежнее. Она не требует сложных техник, но дает результат, который вас точно поразит. И, возможно, именно она станет той самой «вашей» паской.