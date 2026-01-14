Как приготовить идеальные креветки к пиву / © Credits

Реклама

Украинский повар Александр Огородник рассказал, как превратить обычные креветки в «неприлично вкусное» блюдо, от которого невозможно оторваться и все это без сложных техник и экзотических ингредиентов.

Пиво давно перестало быть лишь напитком для футбольных вечеров — сегодня это часть культуры вкуса. А правильная закуска способна подчеркнуть его аромат, горчинку и послевкусие. Именно поэтому креветки остаются безоговорочным фаворитом, они быстро готовятся, имеют аппетитный вид и прекрасно сочетаются с пенным.

Секрет идеальных креветок — не только в качестве морепродуктов, но и в правильном маринаде.

Реклама

Ингредиенты креветки 500 г вода 1 л соль 1 ст. л сахар 1 ст. л соевый соус 2 ст. л. цедра половины лимона чеснок 1 зубчик укроп 1 пучок

Приготовление

В кипящую воду добавьте соль, сахар, соевый соус, лимонную цедру, измельченный чеснок и укроп. Дайте ароматам раскрыться, после чего заложите креветки и готовьте буквально несколько минут — до момента, когда они станут розовыми и упругими. Снимите с огня и дайте настояться, чтобы вкус стал еще глубже.

Совет

Такие креветки прекрасны как горячими, так и охлажденными. Подавайте их с лимоном, айоли или легким йогуртовым соусом, так вы получите закуску уровня гастро-бара.

Этот рецепт — еще одно подтверждение того, что настоящий вкус не требует сложных манипуляций. Несколько доступных ингредиентов, правильные пропорции и внимание к деталям, и обычные креветки превращаются в акцентную закуску, которую захочется готовить снова и снова.