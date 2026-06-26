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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
161
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить идеальные жареные пирожки с картошкой и грибами, и вспомнить вкус детства

Жареные пирожки с картошкой и грибами, румяные, пышные, с ароматной начинкой и хрустящей корочкой. одинаково уместны как для семейного обеда, так и для душевных посиделок с друзьями.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Домашняя выпечка обладает особой магией. Она наполняет дом ароматами уюта, собирает семью за одним столом и напоминает о простых радостях жизни. Жареные пирожки — одно из тех блюд, которые не требуют модных ингредиентов или сложных техник. Достаточно лишь немного времени, доступных продуктов и желания порадовать близких чем-то по-настоящему вкусным. По рецепту Юлии Стеганцевой из указанного количества ингредиентов получается девять аппетитных пирожков с сочной начинкой из картофеля, грибов и шкварок.

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Ингредиенты

Для теста

  • теплое молоко — 200 мл

  • сахар — 1 ст. л.

  • соль — ½ ч. л

  • сухие быстродействующие дрожжи — 6 г

  • мука — 260 г

  • растительное масло (или 1 ст. л. мягкого сливочного масла) — 1 ст. л.

Для начинки

  • картофель — 3 шт

  • грибы — 250 г

  • лук — 1 шт.

  • сало или бекон — 100 г

  • соль

  • чёрный молотый перец

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Приготовление

Тесто

  1. В теплое молоко добавьте сахар, соль и дрожжи.

  2. Перемешайте и сразу всыпьте всю муку.

  3. Замесите тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам, и это нормально.

  4. Добавьте растительное или сливочное масло и продолжайте вымешивать. Тесто должно оставаться мягким и немного липким, но не жидким.

  5. Накройте его пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте на 30 минут или 1 час.

Начинка

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.

  2. Тем временем на сухой сковороде обжарьте сало или бекон до образования золотистых шкварок.

  3. Готовые шкварки отложите отдельно.

  4. На вытопившемся жире обжарьте лук и грибы до мягкости и золотистого цвета.

  5. С готового картофеля слейте воду и превратите его в пюре.

  6. Добавьте шкварки, обжаренные грибы с луком, приправьте солью и черным перцем по вкусу.

  7. Хорошо перемешайте.

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Формирование и жарка пирожков

  1. Готовое тесто присыпьте мукой и разделите на девять равных частей.

  2. Каждый кусочек раскатайте руками в небольшой лепешку.

  3. В центр выложите порцию начинки и тщательно защепните края, чтобы во время жарки начинка осталась внутри.

  4. Разогрейте масло на сковороде.

  5. Важно, чтобы огонь был средним, а не максимальным.

  6. Выложите пирожки швом вниз и накройте крышкой.

  7. Жарьте примерно по 6–7 минут с каждой стороны до красивого золотистого цвета. За это время тесто успеет хорошо подняться и останется мягким внутри. Главное — следить, чтобы пирожки не подгорели.

В результате у вас получатся пышные, румяные пирожки с нежным тестом и сочной начинкой, от которых трудно удержаться даже после сытного обеда.

Жареные пирожки с картошкой и грибами — это больше, чем просто блюдо, это вкус домашнего уюта, знакомый многим с детства.

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Дата публикации
Количество просмотров
161
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