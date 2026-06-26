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Как приготовить идеальные жареные пирожки с картошкой и грибами, и вспомнить вкус детства
Жареные пирожки с картошкой и грибами, румяные, пышные, с ароматной начинкой и хрустящей корочкой. одинаково уместны как для семейного обеда, так и для душевных посиделок с друзьями.
Домашняя выпечка обладает особой магией. Она наполняет дом ароматами уюта, собирает семью за одним столом и напоминает о простых радостях жизни. Жареные пирожки — одно из тех блюд, которые не требуют модных ингредиентов или сложных техник. Достаточно лишь немного времени, доступных продуктов и желания порадовать близких чем-то по-настоящему вкусным. По рецепту Юлии Стеганцевой из указанного количества ингредиентов получается девять аппетитных пирожков с сочной начинкой из картофеля, грибов и шкварок.
Ингредиенты
Для теста
теплое молоко — 200 мл
сахар — 1 ст. л.
соль — ½ ч. л
сухие быстродействующие дрожжи — 6 г
мука — 260 г
растительное масло (или 1 ст. л. мягкого сливочного масла) — 1 ст. л.
Для начинки
картофель — 3 шт
грибы — 250 г
лук — 1 шт.
сало или бекон — 100 г
соль
чёрный молотый перец
Приготовление
Тесто
В теплое молоко добавьте сахар, соль и дрожжи.
Перемешайте и сразу всыпьте всю муку.
Замесите тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам, и это нормально.
Добавьте растительное или сливочное масло и продолжайте вымешивать. Тесто должно оставаться мягким и немного липким, но не жидким.
Накройте его пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте на 30 минут или 1 час.
Начинка
Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
Тем временем на сухой сковороде обжарьте сало или бекон до образования золотистых шкварок.
Готовые шкварки отложите отдельно.
На вытопившемся жире обжарьте лук и грибы до мягкости и золотистого цвета.
С готового картофеля слейте воду и превратите его в пюре.
Добавьте шкварки, обжаренные грибы с луком, приправьте солью и черным перцем по вкусу.
Хорошо перемешайте.
Формирование и жарка пирожков
Готовое тесто присыпьте мукой и разделите на девять равных частей.
Каждый кусочек раскатайте руками в небольшой лепешку.
В центр выложите порцию начинки и тщательно защепните края, чтобы во время жарки начинка осталась внутри.
Разогрейте масло на сковороде.
Важно, чтобы огонь был средним, а не максимальным.
Выложите пирожки швом вниз и накройте крышкой.
Жарьте примерно по 6–7 минут с каждой стороны до красивого золотистого цвета. За это время тесто успеет хорошо подняться и останется мягким внутри. Главное — следить, чтобы пирожки не подгорели.
В результате у вас получатся пышные, румяные пирожки с нежным тестом и сочной начинкой, от которых трудно удержаться даже после сытного обеда.
Жареные пирожки с картошкой и грибами — это больше, чем просто блюдо, это вкус домашнего уюта, знакомый многим с детства.