Как приготовить идеальные жареные пирожки с картошкой и грибами, и вспомнить вкус детства

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

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Домашняя выпечка обладает особой магией. Она наполняет дом ароматами уюта, собирает семью за одним столом и напоминает о простых радостях жизни. Жареные пирожки — одно из тех блюд, которые не требуют модных ингредиентов или сложных техник. Достаточно лишь немного времени, доступных продуктов и желания порадовать близких чем-то по-настоящему вкусным. По рецепту Юлии Стеганцевой из указанного количества ингредиентов получается девять аппетитных пирожков с сочной начинкой из картофеля, грибов и шкварок.

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Ингредиенты

Для теста

теплое молоко — 200 мл

сахар — 1 ст. л.

соль — ½ ч. л

сухие быстродействующие дрожжи — 6 г

мука — 260 г

растительное масло (или 1 ст. л. мягкого сливочного масла) — 1 ст. л.

Для начинки

картофель — 3 шт

грибы — 250 г

лук — 1 шт.

сало или бекон — 100 г

соль

чёрный молотый перец

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Приготовление

Тесто

В теплое молоко добавьте сахар, соль и дрожжи. Перемешайте и сразу всыпьте всю муку. Замесите тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам, и это нормально. Добавьте растительное или сливочное масло и продолжайте вымешивать. Тесто должно оставаться мягким и немного липким, но не жидким. Накройте его пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте на 30 минут или 1 час.

Начинка

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Тем временем на сухой сковороде обжарьте сало или бекон до образования золотистых шкварок. Готовые шкварки отложите отдельно. На вытопившемся жире обжарьте лук и грибы до мягкости и золотистого цвета. С готового картофеля слейте воду и превратите его в пюре. Добавьте шкварки, обжаренные грибы с луком, приправьте солью и черным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте.

жареные пирожки с картошкой и грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Формирование и жарка пирожков

Готовое тесто присыпьте мукой и разделите на девять равных частей. Каждый кусочек раскатайте руками в небольшой лепешку. В центр выложите порцию начинки и тщательно защепните края, чтобы во время жарки начинка осталась внутри. Разогрейте масло на сковороде. Важно, чтобы огонь был средним, а не максимальным. Выложите пирожки швом вниз и накройте крышкой. Жарьте примерно по 6–7 минут с каждой стороны до красивого золотистого цвета. За это время тесто успеет хорошо подняться и останется мягким внутри. Главное — следить, чтобы пирожки не подгорели.

В результате у вас получатся пышные, румяные пирожки с нежным тестом и сочной начинкой, от которых трудно удержаться даже после сытного обеда.

Жареные пирожки с картошкой и грибами — это больше, чем просто блюдо, это вкус домашнего уюта, знакомый многим с детства.

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