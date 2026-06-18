Как приготовить идеальный клубничный джем за 5 минут

Клубника / © Associated Press

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Сегодня домашняя консервация переживает новый всплеск популярности, и это неудивительно, ведь несколько часов на кухне могут подарить не только запас сладких лакомств на зиму, но и особый ритуал, который ассоциируется с теплом дома, семейными традициями и уютом.

На странице Recipe for Happiness рассказали о рецепте клубничного джема, который покоряет своей простотой. Никаких многочасовых увариваний или сложных технологий, только спелые ягоды, несколько доступных ингредиентов и пять минут после закипания.

Ингредиенты клубника 1 кг сахар 1 кг сок половины лимона цедра половины лимона конфитюр для джема 1 пакетик

Приготовление

Половину клубники нужно нарезать кусочками, чтобы в готовом джеме остались аппетитные ягодные вкрапления. Другую половину следует измельчить блендером до однородного пюре. После этого обе части ягод соединяют в одной кастрюле и добавляют сахар, лимонный сок, цедру и конфитюр. Когда смесь закипит, варить джем нужно ровно 5 минут. Именно такое короткое время позволяет сохранить свежий ягодный вкус, красивый цвет и нежную консистенцию. Готовый джем сразу разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают.

Сладкий, ароматный, с легкой цитрусовой ноткой и кусочками настоящих ягод, этот джем будет напоминать о теплых днях даже тогда, когда за окном будет лежать снег.

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