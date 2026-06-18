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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить идеальный клубничный джем за 5 минут

Именно сейчас наступает тот короткий, но столь желанный сезон, когда хочется не только наслаждаться клубникой здесь и сейчас, но и сохранить её вкус на долгие месяцы вперёд.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
223 ккал
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Клубника

Клубника / © Associated Press

Сегодня домашняя консервация переживает новый всплеск популярности, и это неудивительно, ведь несколько часов на кухне могут подарить не только запас сладких лакомств на зиму, но и особый ритуал, который ассоциируется с теплом дома, семейными традициями и уютом.

На странице Recipe for Happiness рассказали о рецепте клубничного джема, который покоряет своей простотой. Никаких многочасовых увариваний или сложных технологий, только спелые ягоды, несколько доступных ингредиентов и пять минут после закипания.

Ингредиенты

клубника
1 кг
сахар
1 кг
сок половины лимона
цедра половины лимона
конфитюр для джема
1 пакетик

Приготовление

  1. Половину клубники нужно нарезать кусочками, чтобы в готовом джеме остались аппетитные ягодные вкрапления.

  2. Другую половину следует измельчить блендером до однородного пюре.

  3. После этого обе части ягод соединяют в одной кастрюле и добавляют сахар, лимонный сок, цедру и конфитюр.

  4. Когда смесь закипит, варить джем нужно ровно 5 минут. Именно такое короткое время позволяет сохранить свежий ягодный вкус, красивый цвет и нежную консистенцию.

  5. Готовый джем сразу разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают.

Сладкий, ароматный, с легкой цитрусовой ноткой и кусочками настоящих ягод, этот джем будет напоминать о теплых днях даже тогда, когда за окном будет лежать снег.

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Дата публикации
Количество просмотров
183
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