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Как приготовить идеальный клубничный джем за 5 минут
Именно сейчас наступает тот короткий, но столь желанный сезон, когда хочется не только наслаждаться клубникой здесь и сейчас, но и сохранить её вкус на долгие месяцы вперёд.
Сегодня домашняя консервация переживает новый всплеск популярности, и это неудивительно, ведь несколько часов на кухне могут подарить не только запас сладких лакомств на зиму, но и особый ритуал, который ассоциируется с теплом дома, семейными традициями и уютом.
На странице Recipe for Happiness рассказали о рецепте клубничного джема, который покоряет своей простотой. Никаких многочасовых увариваний или сложных технологий, только спелые ягоды, несколько доступных ингредиентов и пять минут после закипания.
Ингредиенты
- клубника
- 1 кг
- сахар
- 1 кг
- сок половины лимона
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- цедра половины лимона
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- конфитюр для джема
- 1 пакетик
Приготовление
Половину клубники нужно нарезать кусочками, чтобы в готовом джеме остались аппетитные ягодные вкрапления.
Другую половину следует измельчить блендером до однородного пюре.
После этого обе части ягод соединяют в одной кастрюле и добавляют сахар, лимонный сок, цедру и конфитюр.
Когда смесь закипит, варить джем нужно ровно 5 минут. Именно такое короткое время позволяет сохранить свежий ягодный вкус, красивый цвет и нежную консистенцию.
Готовый джем сразу разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают.
Сладкий, ароматный, с легкой цитрусовой ноткой и кусочками настоящих ягод, этот джем будет напоминать о теплых днях даже тогда, когда за окном будет лежать снег.