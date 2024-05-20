Как приготовить идеальный клубничный милкшейк: рецепт от шеф-повара

Милкшейк – это вкус детства, его молочно-фруктовый аромат невозможно забыть. Это как маленький праздник наслаждения.

Существует много вариаций и пропорций милкшейка, а есть все же максимально классический его вкусный вариант, которого всегда будет мало.

Рецепт вкусной "сладкой бомбы" детства в своем видео показала шеф-повар Виктория Попин, а ее дочь провела дегустацию маминых стараний. Вердикт – необычайно вкусно!

Пропорции на 3-4 порции.

Ингредиенты Мороженое "Пломбир" 300 г Клубника 500 г Молоко 400 мл Сахар 50 г Ванильный экстракт 2 ч.л

Приготовление:

Добавьте в блендер мороженое, клубнику, молоко, ванильный экстракт;

Все хорошенько взбейте;

Добавьте сахара (по вкусу);

Еще раз все хорошо взбейте;

Перелейте в стакан

Наслаждайтесь вкусом настоящего милкшейка, как в детстве!

Советы:

Ванильный экстракт можно заменить на 1 пакетик ванильного сахара;

Лучше не добавлять сразу все молоко, потому что встречаются более водянистые ягоды;

Сладость ягод тоже разная, поэтому сахар можете добавить сразу перед употреблением;

Взбейте сначала 2/3 молока без сахара, далее добавьте по своему вкусу;

Можно использовать мороженые ягоды, лишь немного разморозив;

Молоко можно использовать растительное.

От такой вкусности просто невозможно оторваться, а милкшейк можно делать все лето с сезонными фруктами и ягодами, или вообще без них, например, со сгущенкой!

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