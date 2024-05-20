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Как приготовить идеальный клубничный милкшейк: рецепт от шеф-повара

Время готовки
5 минут
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
237
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить идеальный клубничный милкшейк: рецепт от шеф-повара

Клубничный милкшейк / Фото: Credits

Милкшейк – это вкус детства, его молочно-фруктовый аромат невозможно забыть. Это как маленький праздник наслаждения.

Существует много вариаций и пропорций милкшейка, а есть все же максимально классический его вкусный вариант, которого всегда будет мало.

Рецепт вкусной "сладкой бомбы" детства в своем видео показала шеф-повар Виктория Попин, а ее дочь провела дегустацию маминых стараний. Вердикт – необычайно вкусно!
Пропорции на 3-4 порции.

Ингредиенты

Мороженое "Пломбир"
300 г
Клубника
500 г
Молоко
400 мл
Сахар
50 г
Ванильный экстракт
2 ч.л

Приготовление:

  • Добавьте в блендер мороженое, клубнику, молоко, ванильный экстракт;
  • Все хорошенько взбейте;
  • Добавьте сахара (по вкусу);
  • Еще раз все хорошо взбейте;
  • Перелейте в стакан

Наслаждайтесь вкусом настоящего милкшейка, как в детстве!

Советы:

  • Ванильный экстракт можно заменить на 1 пакетик ванильного сахара;
  • Лучше не добавлять сразу все молоко, потому что встречаются более водянистые ягоды;
  • Сладость ягод тоже разная, поэтому сахар можете добавить сразу перед употреблением;
  • Взбейте сначала 2/3 молока без сахара, далее добавьте по своему вкусу;
  • Можно использовать мороженые ягоды, лишь немного разморозив;
  • Молоко можно использовать растительное.

От такой вкусности просто невозможно оторваться, а милкшейк можно делать все лето с сезонными фруктами и ягодами, или вообще без них, например, со сгущенкой!

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