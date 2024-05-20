Как приготовить идеальный клубничный милкшейк: рецепт от шеф-повара

Милкшейк – это вкус детства, его молочно-фруктовый аромат невозможно забыть. Это как маленький праздник наслаждения.
Существует много вариаций и пропорций милкшейка, а есть все же максимально классический его вкусный вариант, которого всегда будет мало.
Рецепт вкусной "сладкой бомбы" детства в своем видео показала шеф-повар Виктория Попин, а ее дочь провела дегустацию маминых стараний. Вердикт – необычайно вкусно!
Пропорции на 3-4 порции.
Ингредиенты
- Мороженое "Пломбир"
- 300 г
- Клубника
- 500 г
- Молоко
- 400 мл
- Сахар
- 50 г
- Ванильный экстракт
- 2 ч.л
Приготовление:
- Добавьте в блендер мороженое, клубнику, молоко, ванильный экстракт;
- Все хорошенько взбейте;
- Добавьте сахара (по вкусу);
- Еще раз все хорошо взбейте;
- Перелейте в стакан
Наслаждайтесь вкусом настоящего милкшейка, как в детстве!
Советы:
- Ванильный экстракт можно заменить на 1 пакетик ванильного сахара;
- Лучше не добавлять сразу все молоко, потому что встречаются более водянистые ягоды;
- Сладость ягод тоже разная, поэтому сахар можете добавить сразу перед употреблением;
- Взбейте сначала 2/3 молока без сахара, далее добавьте по своему вкусу;
- Можно использовать мороженые ягоды, лишь немного разморозив;
- Молоко можно использовать растительное.
От такой вкусности просто невозможно оторваться, а милкшейк можно делать все лето с сезонными фруктами и ягодами, или вообще без них, например, со сгущенкой!
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