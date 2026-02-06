шоколадный чизкейк tiktok.com_@annasimiachko

Реклама

Если вы думаете, что приготовить десерт с профессиональной текстурой — сложно, этот шоколадный чизкейк, о рецепте которого рассказали на странице annasimiachko , развеет все сомнения. Даже если вы не кондитер, но придерживаетесь нескольких простых советов, результат будет достойным шефов.

Ингредиенты

Для кремовой начинки

Сливочный сыр 600 г

Сахар 100 г

Какао 20 г

Яйца 2 шт.

Черный шоколад 160 г

Сливки 30% 180 мл

Кукурузный крахмал 1,5 ст. л

Для основы

Песочное печенье 170 г

Какао 30 г

Сливочное масло 70 г

Совет: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Достаньте их из холодильника за 3-4 часа до приготовления, чтобы шоколад не схватился в холодной массе.

Приготовление

Измельчите песочное печенье в крошку. Добавьте какао и растопленное сливочное масло, перемешайте до однородности. Чтобы равномерно сформировать основу, можно использовать стакан с плоским дном, просто плотно прижимайте массу ко дну формы. Если есть кухонный комбайн, взбейте сливочный сыр, сахар, какао, яйца и растопленный шоколад до кремовой текстуры. Если комбайна нет, сначала перетрите яйца с растопленным шоколадом, а затем добавьте крем-сыр и какао. Влейте сливки и еще раз хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной и кремовой. Равномерно распределите кремовую массу на основу. Позаботьтесь, чтобы верх был гладкий. Выпекайте при температуре 130°C в течение 1 часа. После выпекания оставьте чизкейк в открытой духовке до полного остывания. Затем поставьте его в холодильник на ночь, это позволит десерту стабилизироваться и набрать идеальную текстуру. Для легкого извлечения нагрейте бока формы кухонной горелкой и чизкейк легко отделится.

Шоколадный чизкейк по этому рецепту получается невероятно нежным, насыщенным и кремовым. Хрустящая основа и шоколадная начинка создают идеальный баланс вкуса и текстуры, который придется по душе и детям, и взрослым.