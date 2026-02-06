- Дата публикации
Категория
- Рецепты
Как приготовить идеальный шоколадный чизкейк — рецепт нежного десерта, который тает во рту
Шоколадный чизкейк — это не просто десерт, а настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Нежная, кремовая текстура, насыщенный шоколадный вкус и хрустящая основа — все это делает его идеальным вариантом для семейного чаепития.
Если вы думаете, что приготовить десерт с профессиональной текстурой — сложно, этот шоколадный чизкейк, о рецепте которого рассказали на странице annasimiachko, развеет все сомнения. Даже если вы не кондитер, но придерживаетесь нескольких простых советов, результат будет достойным шефов.
Ингредиенты
Для кремовой начинки
Сливочный сыр 600 г
Сахар 100 г
Какао 20 г
Яйца 2 шт.
Черный шоколад 160 г
Сливки 30% 180 мл
Кукурузный крахмал 1,5 ст. л
Для основы
Песочное печенье 170 г
Какао 30 г
Сливочное масло 70 г
Совет: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Достаньте их из холодильника за 3-4 часа до приготовления, чтобы шоколад не схватился в холодной массе.
Приготовление
Измельчите песочное печенье в крошку. Добавьте какао и растопленное сливочное масло, перемешайте до однородности. Чтобы равномерно сформировать основу, можно использовать стакан с плоским дном, просто плотно прижимайте массу ко дну формы.
Если есть кухонный комбайн, взбейте сливочный сыр, сахар, какао, яйца и растопленный шоколад до кремовой текстуры. Если комбайна нет, сначала перетрите яйца с растопленным шоколадом, а затем добавьте крем-сыр и какао.
Влейте сливки и еще раз хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной и кремовой.
Равномерно распределите кремовую массу на основу. Позаботьтесь, чтобы верх был гладкий.
Выпекайте при температуре 130°C в течение 1 часа.
После выпекания оставьте чизкейк в открытой духовке до полного остывания.
Затем поставьте его в холодильник на ночь, это позволит десерту стабилизироваться и набрать идеальную текстуру.
Для легкого извлечения нагрейте бока формы кухонной горелкой и чизкейк легко отделится.
Шоколадный чизкейк по этому рецепту получается невероятно нежным, насыщенным и кремовым. Хрустящая основа и шоколадная начинка создают идеальный баланс вкуса и текстуры, который придется по душе и детям, и взрослым.