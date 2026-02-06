ТСН в социальных сетях

Как приготовить идеальный шоколадный чизкейк — рецепт нежного десерта, который тает во рту

Шоколадный чизкейк — это не просто десерт, а настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Нежная, кремовая текстура, насыщенный шоколадный вкус и хрустящая основа — все это делает его идеальным вариантом для семейного чаепития.

Станислава Бондаренко
шоколадный чизкейк tiktok.com_@annasimiachko

шоколадный чизкейк tiktok.com_@annasimiachko

Если вы думаете, что приготовить десерт с профессиональной текстурой — сложно, этот шоколадный чизкейк, о рецепте которого рассказали на странице annasimiachko, развеет все сомнения. Даже если вы не кондитер, но придерживаетесь нескольких простых советов, результат будет достойным шефов.

Ингредиенты

Для кремовой начинки

  • Сливочный сыр 600 г

  • Сахар 100 г

  • Какао 20 г

  • Яйца 2 шт.

  • Черный шоколад 160 г

  • Сливки 30% 180 мл

  • Кукурузный крахмал 1,5 ст. л

Для основы

  • Песочное печенье 170 г

  • Какао 30 г

  • Сливочное масло 70 г

Совет: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Достаньте их из холодильника за 3-4 часа до приготовления, чтобы шоколад не схватился в холодной массе.

Приготовление

  1. Измельчите песочное печенье в крошку. Добавьте какао и растопленное сливочное масло, перемешайте до однородности. Чтобы равномерно сформировать основу, можно использовать стакан с плоским дном, просто плотно прижимайте массу ко дну формы.

  2. Если есть кухонный комбайн, взбейте сливочный сыр, сахар, какао, яйца и растопленный шоколад до кремовой текстуры. Если комбайна нет, сначала перетрите яйца с растопленным шоколадом, а затем добавьте крем-сыр и какао.

  3. Влейте сливки и еще раз хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной и кремовой.

  4. Равномерно распределите кремовую массу на основу. Позаботьтесь, чтобы верх был гладкий.

  5. Выпекайте при температуре 130°C в течение 1 часа.

  6. После выпекания оставьте чизкейк в открытой духовке до полного остывания.

  7. Затем поставьте его в холодильник на ночь, это позволит десерту стабилизироваться и набрать идеальную текстуру.

  8. Для легкого извлечения нагрейте бока формы кухонной горелкой и чизкейк легко отделится.

Шоколадный чизкейк по этому рецепту получается невероятно нежным, насыщенным и кремовым. Хрустящая основа и шоколадная начинка создают идеальный баланс вкуса и текстуры, который придется по душе и детям, и взрослым.

