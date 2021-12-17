Как приготовить индейку для новогоднего ужина

Меняются времена, окружающий мир, мода, но есть традиции, которые остаются неизменными в разных странах мира на протяжении столетий. Одна из них – подавать к новогоднему или рождественскому столу блюдо из домашней птицы.

В Украине к новогоднему или рождественскому столу традиционно подают гуся фаршированного яблоками, в Белоруссии – черносливом, во Франции и в Греции при запекании домашней птицы или дичи практически в обязательном порядке используют вино. Также птицу обязательно подают в Армении, Германии, Дании, Ирландии и Испании, разумеется, со своими вариациями.

Но в большинстве стран Старого и Нового света готовят индейку – эмигранта из Америки, попавшую в Европу лишь в начале 16 века.

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Что за птица?

Непринципиально, какую птицу вы выберете для праздничного стола, но следует помнить, что и гусь, и курица могут оказаться достаточно жирными, петух – жестким, а дичь потребует дополнительной предварительной обработки. Поэтому, если вы хотите порадовать себя и родных фаршированным деликатесом и при этом не перегрузить желудок, отдайте предпочтение почти диетической индейке.

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Праздничная индейка по-восточному

Что нужно:

индейка до 7 кг

курага 300 г

200 г сливочного масла

1 кг риса басмати

2 луковицы

несколько зубчиков чеснока

2 моркови

100 г изюма

200 г инжира вяленого или свежего

растительное масло

петрушка

5 ст. ложек меда (луговой, разнотравье или гречишный)

соль, перец.

Начинка №1

Курагу вымыть, замочить в горячей воде на 15 минут и, дав подсохнуть, измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить размягченное сливочное масло и взбить.

Начинка №2

Рис промыть и отварить до полуготовности. Петрушку вымыть, обсушить и измельчить. Изюм и инжир вымыть, замочить в кипятке на 10 минут, после инжир мелко нарезать. Лук, чеснок и морковь измельчить. Обжаривать овощи на сковороде 5 минут. Смешать с ними рис, изюм и инжир Добавить петрушку. Посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать и отставить.

Вымытую индейку натереть солью и перцем. Тонкой деревянной лопаткой тщательно отделить кожу по всей птице, не снимая ее полностью. И по чуть-чуть выкладывать под кожу пюре из кураги. Вернув кожу на место, осторожно распределить пюре вглубь по всей поверхности. Плотно начинить индейку начинкой №2 и разрез зашить шпагатом. Обмазать индейку медом и поместить на противень. Запекать от 1,5 до 4 часов в зависимости от размеров птицы. 1 час при температуре 200°С, в дальнейшем огонь уменьшить, накрыть всю индейку пекарской бумагой и оставить в духовке еще на 2 часа.

Примечание

Этот же рецепт годится и для приготовления гуся, утки или курицы.

Тонкости приготовления индейки

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Фаршированную индейку принято целиком запекать в духовке, и вариантов начинки в кухнях разных стран великое множество – от легких, полностью фруктовых, до сладких из меда и орехов и сытных из круп и птичьих потрохов. Единственное правило, которое соблюдают все кулинары – любая начинка должна быть изначально готовой или полуготовой, а саму птицу следует в процессе жарки регулярно поливать образовавшимся соусом. Также можно, как в нашем варианте, положить под кожу индейки смесь сливочного масла и кураги или каких-либо других фруктов или сухофруктов. Тогда мясо получится сочнее и ароматнее.

Время запекания индейки определяют по весу: на каждый килограмм необходимо 40 минут, затем еще 20 минут.

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Как правильно выбрать птицу

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Удастся ли вкусно приготовить птицу, зависит на 99% от того, насколько она свежая и качественная. У молодой здоровой птицы (курицы, утки, индейки и любой другой) кожа кремовая или розовая, жир светлый, клюв блестящий. Чем старше птица, тем темнее и грубее кожа и тем желтее жир. Помимо возраста желательно обратить внимание на свежесть. У некачественной птицы мутные глаза, тусклый клюв, неприятный запах и липкая кожа. Кроме того, если надавить на тушку, впадина от пальца долго не выравнивается, а значит, птица либо была разморожена, либо уже не первый день в продаже.

Как подготовить непотрошеную птицу к готовке

Тушку опаливают, удаляют оставшиеся перьевые стержни и лишний жир. Далее извлекают внутренности, моют тушку в холодной воде, натирают солью изнутри и снаружи, ставят на пару часов в прохладное место, чтобы тушка немного просолилась.

София Фарах

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