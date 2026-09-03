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Как приготовить кабачки с грибами в сырном соусе
Сезон кабачков в самом разгаре, так что самое время приготовить что-нибудь простое, быстрое и по-настоящему уютное.
Кабачки — это тот самый универсальный продукт, который никогда не надоедает, если знать, с чем его сочетать. На этот раз им компанию составляют ароматные шампиньоны, лук, чеснок и плавленый сыр, который превращается в густой и нежный соус.
Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о рецепте кабачков с шампиньонами в нежном сырном соусе — блюда, которое легко может стать вашим новым фаворитом. Приготовление не требует сложных приемов, всё обжаривается в одной сковороде, а весь ужин будет готов примерно через полчаса.
Ингредиенты
- кабачки
- 3 шт.
- шампиньоны
- 300 г
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2–3 зубчика
- сливочное масло
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- масло
- 1 ст. л.
- плавленый сыр
- 150 г
- вода
- 50 мл
- сушеный базилик
- 1 ч. л.
- куркума
- 1 ч. л.
- соль
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- чёрный перец
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- свежая петрушка
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Приготовление
В большой сковороде разогрейте сливочное масло вместе с растительным маслом.
Добавьте мелко нарезанные лук и чеснок и обжаривайте до прозрачности.
Затем выложите нарезанные шампиньоны.
Готовьте их примерно 8–10 минут, пока грибы не станут мягкими и ароматными.
Кабачки нарежьте небольшими кубиками и добавьте к грибам.
Перемешайте и жарьте ещё около 10 мин, время от времени помешивая.
Затем добавьте плавленый сыр и влейте 50 мл воды.
Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится, а соус не станет гладким и однородным.
Приправьте солью, черным перцем, сушеным базиликом и куркумой.
Тушите ещё 2–3 мин.
Перед подачей щедро посыпьте блюдо свежей петрушкой.
Нежные кабачки, сочные грибы и кремовый сырный соус — простое сочетание, которое всегда удается. Блюдо можно подать самостоятельно или дополнить картофелем, рисом или просто свежим хрустящим хлебом, чтобы собрать им весь соус с тарелки.