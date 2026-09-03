Как приготовить кабачки с грибами в сырном соусе

кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

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Кабачки — это тот самый универсальный продукт, который никогда не надоедает, если знать, с чем его сочетать. На этот раз им компанию составляют ароматные шампиньоны, лук, чеснок и плавленый сыр, который превращается в густой и нежный соус.

Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о рецепте кабачков с шампиньонами в нежном сырном соусе — блюда, которое легко может стать вашим новым фаворитом. Приготовление не требует сложных приемов, всё обжаривается в одной сковороде, а весь ужин будет готов примерно через полчаса.

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кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Ингредиенты кабачки 3 шт. шампиньоны 300 г лук 1 шт. чеснок 2–3 зубчика сливочное масло масло 1 ст. л. плавленый сыр 150 г вода 50 мл сушеный базилик 1 ч. л. куркума 1 ч. л. соль чёрный перец свежая петрушка

кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Приготовление

В большой сковороде разогрейте сливочное масло вместе с растительным маслом. Добавьте мелко нарезанные лук и чеснок и обжаривайте до прозрачности. Затем выложите нарезанные шампиньоны. Готовьте их примерно 8–10 минут, пока грибы не станут мягкими и ароматными. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и добавьте к грибам. Перемешайте и жарьте ещё около 10 мин, время от времени помешивая. Затем добавьте плавленый сыр и влейте 50 мл воды. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится, а соус не станет гладким и однородным. Приправьте солью, черным перцем, сушеным базиликом и куркумой. Тушите ещё 2–3 мин. Перед подачей щедро посыпьте блюдо свежей петрушкой.

Нежные кабачки, сочные грибы и кремовый сырный соус — простое сочетание, которое всегда удается. Блюдо можно подать самостоятельно или дополнить картофелем, рисом или просто свежим хрустящим хлебом, чтобы собрать им весь соус с тарелки.

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