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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
180
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить кабачки с грибами в сырном соусе

Сезон кабачков в самом разгаре, так что самое время приготовить что-нибудь простое, быстрое и по-настоящему уютное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
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кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko

кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Кабачки — это тот самый универсальный продукт, который никогда не надоедает, если знать, с чем его сочетать. На этот раз им компанию составляют ароматные шампиньоны, лук, чеснок и плавленый сыр, который превращается в густой и нежный соус.

Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о рецепте кабачков с шампиньонами в нежном сырном соусе — блюда, которое легко может стать вашим новым фаворитом. Приготовление не требует сложных приемов, всё обжаривается в одной сковороде, а весь ужин будет готов примерно через полчаса.

кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Ингредиенты

кабачки
3 шт.
шампиньоны
300 г
лук
1 шт.
чеснок
2–3 зубчика
сливочное масло
масло
1 ст. л.
плавленый сыр
150 г
вода
50 мл
сушеный базилик
1 ч. л.
куркума
1 ч. л.
соль
чёрный перец
свежая петрушка
кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

кабачки с грибами в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Приготовление

  1. В большой сковороде разогрейте сливочное масло вместе с растительным маслом.

  2. Добавьте мелко нарезанные лук и чеснок и обжаривайте до прозрачности.

  3. Затем выложите нарезанные шампиньоны.

  4. Готовьте их примерно 8–10 минут, пока грибы не станут мягкими и ароматными.

  5. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и добавьте к грибам.

  6. Перемешайте и жарьте ещё около 10 мин, время от времени помешивая.

  7. Затем добавьте плавленый сыр и влейте 50 мл воды.

  8. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится, а соус не станет гладким и однородным.

  9. Приправьте солью, черным перцем, сушеным базиликом и куркумой.

  10. Тушите ещё 2–3 мин.

  11. Перед подачей щедро посыпьте блюдо свежей петрушкой.

Нежные кабачки, сочные грибы и кремовый сырный соус — простое сочетание, которое всегда удается. Блюдо можно подать самостоятельно или дополнить картофелем, рисом или просто свежим хрустящим хлебом, чтобы собрать им весь соус с тарелки.

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