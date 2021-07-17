Как приготовить кабачки: топ-3 простых рецептов

Блюда из кабачков готовить очень просто, а также ими отлично можно разнообразить рацион.
Летом нет более универсального продукта, чем кабачки, ведь с них можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд. Делимся тремя простыми рецептами, которые у вас точно получатся.
Кабачки, запеченные с курицей
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- сливочное масло — 50 г
- куриная грудка — 250 г
- сметана — 1 ст. л.
- яйца — 2 шт.
- панировочные сухари — 2 ст. л.
- соль и молотый перец по вкусу
Приготовление:
Для этого блюда лучше использовать молодые кабачки. Помойте их, нарежьте полукольцами и переложите на разогретую сковородку. На сковороде посыпьте мукой и обжарьте с обеих сторон.
Куриное филе можно нарезать маленькими кусочками или пропустить через мясорубку. Посолите, поперчите. Добавьте к филе яйца и хорошо перемешайте.
Противень смажьте сливочным маслом и слоями на него выложите сначала кабачки, затем - курицу. Верхний слой посыпьте панировочными сухарями и залейте сметаной.
Отправьте блюдо в разогретую до 120 градусов духовку на 1 час
Кабачки, жаренные в сухарях
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг
- яйца — 2 шт.
- оливковое масло — 3 ст. л.
- мука — 2 ст. л.
- панировочные сухари — 2 ст. л.
- сметана — 150 г
- черный молотый перец — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
Помойте кабачки и нарежьте тонкими ломтиками.
В муку добавьте специи и перемешайте. Яйцо взбейте венчиком до однородности.
Теперь каждый кусочек кабачка окуните в муку, обмакните в яйцо, а затем - в панировочные сухари.
Жарьте каждый кусочек на разогретой с оливковым маслом сковороде. Обжарить надо с обеих сторон до золотистости.
После жарки переложите кабачки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы она впитала лишний жир.
Кабачки в кляре
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка
- 1 стакан сметаны
- 3 яйца
- 1/3 чайной ложки соды
- мука
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление:
Яйца взбить венчиком со сметаной. Затем добавить 1 неполный стакан просеянной муки и соду, слегка посолить, поперчить и тщательно растереть, чтобы не осталось комочков и тесто было однородным, таким, как для оладий.
Кабачки нарезать кружочками толщиной около 0,5 см, посолить, поперчить, обвалять в муке, обмакнуть каждый кружок в подготовленном кляре и жарить в растительном масле до образования румяной корочки.
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