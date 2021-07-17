Как приготовить кабачки: топ-3 простых рецептов

Блюда из кабачков готовить очень просто, а также ими отлично можно разнообразить рацион.

Летом нет более универсального продукта, чем кабачки, ведь с них можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд. Делимся тремя простыми рецептами, которые у вас точно получатся.

Кабачки, запеченные с курицей

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

сливочное масло — 50 г

куриная грудка — 250 г

сметана — 1 ст. л.

яйца — 2 шт.

панировочные сухари — 2 ст. л.

соль и молотый перец по вкусу

Приготовление:

Для этого блюда лучше использовать молодые кабачки. Помойте их, нарежьте полукольцами и переложите на разогретую сковородку. На сковороде посыпьте мукой и обжарьте с обеих сторон.

Куриное филе можно нарезать маленькими кусочками или пропустить через мясорубку. Посолите, поперчите. Добавьте к филе яйца и хорошо перемешайте.

Противень смажьте сливочным маслом и слоями на него выложите сначала кабачки, затем - курицу. Верхний слой посыпьте панировочными сухарями и залейте сметаной.

Отправьте блюдо в разогретую до 120 градусов духовку на 1 час

Кабачки, жаренные в сухарях

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг

яйца — 2 шт.

оливковое масло — 3 ст. л.

мука — 2 ст. л.

панировочные сухари — 2 ст. л.

сметана — 150 г

черный молотый перец — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление:

Помойте кабачки и нарежьте тонкими ломтиками.

В муку добавьте специи и перемешайте. Яйцо взбейте венчиком до однородности.

Теперь каждый кусочек кабачка окуните в муку, обмакните в яйцо, а затем - в панировочные сухари.

Жарьте каждый кусочек на разогретой с оливковым маслом сковороде. Обжарить надо с обеих сторон до золотистости.

После жарки переложите кабачки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы она впитала лишний жир.

Кабачки в кляре

Ингредиенты:

2 молодых кабачка

1 стакан сметаны

3 яйца

1/3 чайной ложки соды

мука

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление:

Яйца взбить венчиком со сметаной. Затем добавить 1 неполный стакан просеянной муки и соду, слегка посолить, поперчить и тщательно растереть, чтобы не осталось комочков и тесто было однородным, таким, как для оладий.

Кабачки нарезать кружочками толщиной около 0,5 см, посолить, поперчить, обвалять в муке, обмакнуть каждый кружок в подготовленном кляре и жарить в растительном масле до образования румяной корочки.

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