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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
5
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить капустный манник с сыром

Особенность приготовления капустного манника в том, что вместо пшеничной муки используем манную крупу, благодаря которой блюдо получается очень нежным и мягким.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
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Капустный манник с сыром

Капустный манник с сыром / © Credits

Это сытная, бюджетная выпечка, которая отлично держит форму, ее удобно нарезать на порционные кусочки и взять с собой на работу или пикник.

Ингредиенты

капуста белокочанная
500 г
лук репчатый
1 шт.
яйца куриные
2 шт.
крупа манная
180 г
молоко
250 мл
разрыхлитель
1 ч. л.
твердый сыр
100 г
сливочное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Крупу манную залейте молоком и оставьте на 20-30 минут для набухания.

  2. Лук очистите, и мелко нарежьте.

  3. Капусту мелко нашинкуйте, посыпьте солью, добавьте лук и помните руками.

  4. Яйца с солью взбейте венчиком.

  5. Сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.

  6. В миску выложите манную крупу, капусту, яйца, разрыхлитель, одну часть твердого сыра, поперчите, посолите и перемешайте.

  7. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите массу, разровняйте ее и посыпьте сверху твердым сыром.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до румяной корочки.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

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