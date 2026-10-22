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Как приготовить капустный манник с сыром
Особенность приготовления капустного манника в том, что вместо пшеничной муки используем манную крупу, благодаря которой блюдо получается очень нежным и мягким.
Это сытная, бюджетная выпечка, которая отлично держит форму, ее удобно нарезать на порционные кусочки и взять с собой на работу или пикник.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- крупа манная
- 180 г
- молоко
- 250 мл
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- твердый сыр
- 100 г
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Крупу манную залейте молоком и оставьте на 20-30 минут для набухания.
Лук очистите, и мелко нарежьте.
Капусту мелко нашинкуйте, посыпьте солью, добавьте лук и помните руками.
Яйца с солью взбейте венчиком.
Сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.
В миску выложите манную крупу, капусту, яйца, разрыхлитель, одну часть твердого сыра, поперчите, посолите и перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите массу, разровняйте ее и посыпьте сверху твердым сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до румяной корочки.
Советы:
Молоко используйте любой жирности.