Как приготовить картофель фри без фритюрницы

Когда под руками нет фритюрницы, но очень хочется приготовить любимый гарнир, можно попробовать обойтись без нее.
Картофель фри не требует даже столовых приборов. Его можно есть просто руками, дополняя и облагораживая вкус любимыми соусами, которые всегда есть в холодильнике.
Ингредиенты:
- картофель
- растительное масло
- соль
Приготовление
Картофель очистить, нарезать брусочками толщиной 0,5-0,7 см, залить на 1-1,5 часа холодной водой, после чего промыть и тщательно обсушить бумажными полотенцами.
В глубоком сотейнике раскалить достаточное количество растительного масла, опустить в него порцию картофеля, чтобы он свободно плавал, и жарить на среднем огне 5-7 минут до золотистого цвета.
Готовый картофель вынуть из сотейника шумовкой и выложить на салфетки, чтобы удалить лишний жир.
Перед подачей посолить.
На заметку
Подавайте картофель фри в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам или как самостоятельное блюдо с дипами: майонезом, кетчупом, сырным или любым другим соусом.
Чтобы брусочки картофеля были одинаковы и прожаривались равномерно и одновременно, выбирайте достаточно крупные клубни и желательно правильной овальной формы.
Жарьте картофель фри небольшими порциями.
Готовый картофель фри при желании можно сдобрить сушеным чесноком, молотыми перцами, паприкой или другими сухими приправами.
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