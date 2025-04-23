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Как приготовить картофельный рулет с фаршем
Приготовьте рулет из картофеля с фаршем и порадуйте своих родных вкусным и ароматным блюдом.
Рулет отлично сочетает в себе и гарнир и мясо. Готовится из простых и доступных продуктов.
Ингредиенты
- картофель
- 3 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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- фарш свиной
- 400 г
- лук репчатій
- 1 шт.
- парика
- 0:5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Лук очистите, помойте и натрите на мелкую терку.
Добавьте к фаршу лук, паприку, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Картофель помойте, очистите, натрите на мелкую терку.
Добавьте яйца, сметану, муку, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Выложите картофельную массу ровным слоем на противень, застеленный пергаментом и смазанный слегка растительным маслом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.
Готовый горячий рулет быстро, при помощи пергаментной бумаги сверните в рулет и дайте слегка остыть.
Затем разверните и распределите сверху фарш, затем сверните снова в рулет уже без бумаги.
Переложите на противень, застеленный пергаментом, накройте фольгой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30-35 минут.
Затем фольгу снимите и запекайте еще пять минут до золотистого цвета.
Советы:
Фарш используйте любой.
По желанию готовый рулет смажьте сметаной и посыпьте зеленью.
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