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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить картофельный рулет с фаршем

Приготовьте рулет из картофеля с фаршем и порадуйте своих родных вкусным и ароматным блюдом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
198 ккал
Картофельный рулет с фаршем

Картофельный рулет с фаршем / © Credits

Рулет отлично сочетает в себе и гарнир и мясо. Готовится из простых и доступных продуктов.

Ингредиенты

картофель
3 шт.
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
3 ст. л.
сметана
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
фарш свиной
400 г
лук репчатій
1 шт.
парика
0:5 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Лук очистите, помойте и натрите на мелкую терку.

  2. Добавьте к фаршу лук, паприку, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  3. Картофель помойте, очистите, натрите на мелкую терку.

  4. Добавьте яйца, сметану, муку, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  5. Выложите картофельную массу ровным слоем на противень, застеленный пергаментом и смазанный слегка растительным маслом.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.

  7. Готовый горячий рулет быстро, при помощи пергаментной бумаги сверните в рулет и дайте слегка остыть.

  8. Затем разверните и распределите сверху фарш, затем сверните снова в рулет уже без бумаги.

  9. Переложите на противень, застеленный пергаментом, накройте фольгой.

  10. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30-35 минут.

  11. Затем фольгу снимите и запекайте еще пять минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

  • По желанию готовый рулет смажьте сметаной и посыпьте зеленью.

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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