Как приготовить картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — рецепт невероятной вкуснятины
Этот тарт — настоящее гастрономическое наслаждение, тонкие ломтики картофеля тают во рту, сладковатые карамелизированные луковые слои добавляют глубину вкуса, а смесь чеддера, пармезана и моцареллы делает блюдо невероятно сливочным.
Если вы мечтаете об идеальном обеде или ужине, который сочетает аромат и сливочный вкус, шеф-повар Том Уолтон раскрыл секрет своего картофельного тарта с карамелизированным луком, тремя видами сыра и ароматным тимьяном.
Ингредиенты
Для тарта
лук 2 шт.
оливковое масло 2 ст. л
картофель 2 шт.
несоленое масло 3 ст. л
свежий тимьян
чеддер (тертый) ½ стакана
пармезан (тертый) 1/3 стакана
моцарелла (тертая) ½ стакана
соль
перец
песочное теста (30 см)
яйца 1 шт.
Для салата
красный лук 1 шт.
листья петрушки горсть
лимон 1 шт.
оливковое масло 1 ст. л
соль
перец
Приготовление
Разогрейте оливковое масло в среднем сотейнике, добавьте лук и щепотку соли.
Накройте крышкой, тушите 3 мин, затем помешайте и тушите еще 3 мин под крышкой.
Снимите крышку и готовьте еще 10-15 мин, пока лук станет золотистым и мягким.
Смешайте картофель с ¾ карамелизированного лука, маслом, тимьяном, солью и перцем.
Отложите на время, пока готовите тесто и сыр.
Смешайте все сыры: чеддер, пармезан и моцареллу.
Раскатайте песочное тесто на пергаменте.
Выложите половину картофельной смеси на центр теста, но оставьте 3 см от края.
Добавьте половину сыра, затем вторую половину картофеля и остаток сыра.
Добавьте остатки карамелизированного лука.
Поднимите края теста, смажьте их яйцом и переложите на противень.
Выпекайте при 210°C 45-50 мин до золотистого цвета.
Нарежьте на порционные кусочки и подавайте горячим.
Легкий салат
Смешайте красный лук, петрушку, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
Подавайте рядом с тартом для свежести и контраста вкусов.
Этот картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Нежное тесто, сладковатый лук, сливочный сыр и ароматный тимьян делают его универсальным. Добавьте легкий салат для баланса и наслаждайтесь каждым кусочком.