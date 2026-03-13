Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром instagram.com_cheftomwalton / © Instagram

Если вы мечтаете об идеальном обеде или ужине, который сочетает аромат и сливочный вкус, шеф-повар Том Уолтон раскрыл секрет своего картофельного тарта с карамелизированным луком, тремя видами сыра и ароматным тимьяном.

Ингредиенты

Для тарта

лук 2 шт.

оливковое масло 2 ст. л

картофель 2 шт.

несоленое масло 3 ст. л

свежий тимьян

чеддер (тертый) ½ стакана

пармезан (тертый) 1/3 стакана

моцарелла (тертая) ½ стакана

соль

перец

песочное теста (30 см)

яйца 1 шт.

Для салата

красный лук 1 шт.

листья петрушки горсть

лимон 1 шт.

оливковое масло 1 ст. л

соль

перец

Приготовление

Разогрейте оливковое масло в среднем сотейнике, добавьте лук и щепотку соли. Накройте крышкой, тушите 3 мин, затем помешайте и тушите еще 3 мин под крышкой. Снимите крышку и готовьте еще 10-15 мин, пока лук станет золотистым и мягким. Смешайте картофель с ¾ карамелизированного лука, маслом, тимьяном, солью и перцем. Отложите на время, пока готовите тесто и сыр. Смешайте все сыры: чеддер, пармезан и моцареллу. Раскатайте песочное тесто на пергаменте. Выложите половину картофельной смеси на центр теста, но оставьте 3 см от края. Добавьте половину сыра, затем вторую половину картофеля и остаток сыра. Добавьте остатки карамелизированного лука. Поднимите края теста, смажьте их яйцом и переложите на противень. Выпекайте при 210°C 45-50 мин до золотистого цвета. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте горячим.

Легкий салат

Смешайте красный лук, петрушку, сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Подавайте рядом с тартом для свежести и контраста вкусов.

Этот картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Нежное тесто, сладковатый лук, сливочный сыр и ароматный тимьян делают его универсальным. Добавьте легкий салат для баланса и наслаждайтесь каждым кусочком.