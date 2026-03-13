ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
136
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — рецепт невероятной вкуснятины

Этот тарт — настоящее гастрономическое наслаждение, тонкие ломтики картофеля тают во рту, сладковатые карамелизированные луковые слои добавляют глубину вкуса, а смесь чеддера, пармезана и моцареллы делает блюдо невероятно сливочным.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром instagram.com_cheftomwalton / © Instagram

Если вы мечтаете об идеальном обеде или ужине, который сочетает аромат и сливочный вкус, шеф-повар Том Уолтон раскрыл секрет своего картофельного тарта с карамелизированным луком, тремя видами сыра и ароматным тимьяном.

Ингредиенты

Для тарта

  • лук 2 шт.

  • оливковое масло 2 ст. л

  • картофель 2 шт.

  • несоленое масло 3 ст. л

  • свежий тимьян

  • чеддер (тертый) ½ стакана

  • пармезан (тертый) 1/3 стакана

  • моцарелла (тертая) ½ стакана

  • соль

  • перец

  • песочное теста (30 см)

  • яйца 1 шт.

Для салата

  • красный лук 1 шт.

  • листья петрушки горсть

  • лимон 1 шт.

  • оливковое масло 1 ст. л

  • соль

  • перец

Приготовление

  1. Разогрейте оливковое масло в среднем сотейнике, добавьте лук и щепотку соли.

  2. Накройте крышкой, тушите 3 мин, затем помешайте и тушите еще 3 мин под крышкой.

  3. Снимите крышку и готовьте еще 10-15 мин, пока лук станет золотистым и мягким.

  4. Смешайте картофель с ¾ карамелизированного лука, маслом, тимьяном, солью и перцем.

  5. Отложите на время, пока готовите тесто и сыр.

  6. Смешайте все сыры: чеддер, пармезан и моцареллу.

  7. Раскатайте песочное тесто на пергаменте.

  8. Выложите половину картофельной смеси на центр теста, но оставьте 3 см от края.

  9. Добавьте половину сыра, затем вторую половину картофеля и остаток сыра.

  10. Добавьте остатки карамелизированного лука.

  11. Поднимите края теста, смажьте их яйцом и переложите на противень.

  12. Выпекайте при 210°C 45-50 мин до золотистого цвета.

  13. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте горячим.

Легкий салат

  1. Смешайте красный лук, петрушку, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.

  2. Подавайте рядом с тартом для свежести и контраста вкусов.

Этот картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Нежное тесто, сладковатый лук, сливочный сыр и ароматный тимьян делают его универсальным. Добавьте легкий салат для баланса и наслаждайтесь каждым кусочком.

Дата публикации
Количество просмотров
136
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie