Рецепты
90
1 мин

Как приготовить кексы на кефире

Нежные, ароматные, воздушные кексики, которые можно приготовить за 30 минут, это — отличный вариант выпечки, когда нет времени на долгое приготовление.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
238 ккал
Кексы на кефире

Кексы на кефире / © Credits

Готовятся из самых доступных продуктов, которые найдутся в любом холодильнике.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
яйца куриные
3 шт.
кефир
100 мл
сахар
4 ст. л.
растительное масло
100 мл
сода
1 ч. л.
соль
щепотка
ванильный сахар
1 ст. л.

  1. Взбейте яйца с сахаром до однородной массы, влейте растительное масло, кефир, всыпьте соду, соль, ванильный сахар, еще раз все взбейте венчиком.

  2. Добавьте частями просеянную муку и перемешайте. Выложите тесто в формочки, заполняя их на ¾ части.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной палочкой или зубочисткой.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • По желанию кексы посыпьте сахарной пудрой.

90
