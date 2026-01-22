- Дата публикации
Как приготовить кексы на кефире
Нежные, ароматные, воздушные кексики, которые можно приготовить за 30 минут, это — отличный вариант выпечки, когда нет времени на долгое приготовление.
Готовятся из самых доступных продуктов, которые найдутся в любом холодильнике.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- кефир
- 100 мл
- сахар
- 4 ст. л.
- растительное масло
- 100 мл
- сода
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
Взбейте яйца с сахаром до однородной массы, влейте растительное масло, кефир, всыпьте соду, соль, ванильный сахар, еще раз все взбейте венчиком.
Добавьте частями просеянную муку и перемешайте. Выложите тесто в формочки, заполняя их на ¾ части.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной палочкой или зубочисткой.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
По желанию кексы посыпьте сахарной пудрой.