кисель из компота tiktok.com_@bude_smachno_razom

Кисель — это не просто ностальгический напиток детства, но и универсальный десерт, который легко адаптировать под современные гастрономические тренды. Он имеет нежную текстуру, приятную фруктовую нотку и может подаваться как горячим, так и охлажденным. Для тех, кто ценит быстрые и простые рецепты, этот кисель станет настоящим открытием, а как его приготовить рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Для его приготовления нужны минимальные ингредиенты, которые всегда под рукой. И даже если у вас остался компот после праздников или просто его уже не хочет из семьи, не волнуйтесь, он легко превратится в элегантный домашний десерт.

Ингредиенты Компот 2 л Вода 100 мл Крахмал 4 ст. л. Сахар Лимонная кислота

Приготовление

Вылейте компот в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, добавьте сахар по желанию и варите примерно 5 мин, помешивайте, чтобы смесь не подгорела. В 100 мл холодной воды разведите крахмал, затем тонкой струйкой влейте его в кипящий компот, постоянно помешивая. Как только кисель закипит и приобретет нужную густоту, снимите его с плиты.

Можно подавать горячим или дать остыть — оба варианта одинаково вкусны. По желанию добавьте немного лимонной кислоты для легкого цитрусового акцента.

Кисель из компота — это маленькая кулинарная магия, которая позволяет быстро превратить обычный фруктовый напиток в стильный домашний десерт. Он понравится как детям, так и взрослым, а еще поможет уменьшить пищевые отходы и сделать ежедневную кухню творческой.