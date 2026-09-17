Как приготовить кизиловый соус

Этот соус имеет яркий кисло-сладкий вкус, пикантную остроту и идеально подходит к мясу, птице и рыбе.

Кизил промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 10-15 минут, пока ягоды не станут мягкими.

Слейте отвар в отдельную емкость.

Ягоды переложите в дуршлаг, и перетрите ложкой или руками, чтобы отделить мякоть.

Чеснок очистите, и нарежьте вместе с острым перцем на кусочки.

Зелень промойте и измельчите.

Чеснок, зелень, острый перец измельчите в блендере и выложите к кизиловому пюре, добавьте сахар, соль, хмели-сунели, оливковое масло и хорошо перемешайте.

Отправьте на огонь и варите 5-7 минут с момента закипания.