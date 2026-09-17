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Как приготовить кизиловый соус
Пряный, кизиловый соус — это отличная альтернатива классическому ткемали.
Этот соус имеет яркий кисло-сладкий вкус, пикантную остроту и идеально подходит к мясу, птице и рыбе.
Ингредиенты
- кизил
- 500 г
- вода
- 150 г
- чеснок
- 5 зубчиков
- острый стручковый перец
- 1 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- хмели — сунели
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- соль
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- зелень (кинза, петрушка)
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Кизил промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 10-15 минут, пока ягоды не станут мягкими.
Слейте отвар в отдельную емкость.
Ягоды переложите в дуршлаг, и перетрите ложкой или руками, чтобы отделить мякоть.
Чеснок очистите, и нарежьте вместе с острым перцем на кусочки.
Зелень промойте и измельчите.
Чеснок, зелень, острый перец измельчите в блендере и выложите к кизиловому пюре, добавьте сахар, соль, хмели-сунели, оливковое масло и хорошо перемешайте.
Отправьте на огонь и варите 5-7 минут с момента закипания.
Вылейте в стеклянную емкость, накройте крышкой и дайте настояться в холодильнике 30 минут.
Советы:
Если соус получился слишком густой, разбавьте его оставшимся отваром.