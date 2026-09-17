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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить кизиловый соус

Пряный, кизиловый соус — это отличная альтернатива классическому ткемали.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
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Кизиловый соус

Кизиловый соус / © Credits

Этот соус имеет яркий кисло-сладкий вкус, пикантную остроту и идеально подходит к мясу, птице и рыбе.

Ингредиенты

кизил
500 г
вода
150 г
чеснок
5 зубчиков
острый стручковый перец
1 шт.
сахар
2 ст. л.
хмели — сунели
1 ч. л.
оливковое масло
1 ст. л.
соль
зелень (кинза, петрушка)

  1. Кизил промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 10-15 минут, пока ягоды не станут мягкими.

  2. Слейте отвар в отдельную емкость.

  3. Ягоды переложите в дуршлаг, и перетрите ложкой или руками, чтобы отделить мякоть.

  4. Чеснок очистите, и нарежьте вместе с острым перцем на кусочки.

  5. Зелень промойте и измельчите.

  6. Чеснок, зелень, острый перец измельчите в блендере и выложите к кизиловому пюре, добавьте сахар, соль, хмели-сунели, оливковое масло и хорошо перемешайте.

  7. Отправьте на огонь и варите 5-7 минут с момента закипания.

  8. Вылейте в стеклянную емкость, накройте крышкой и дайте настояться в холодильнике 30 минут.

Советы:

  • Если соус получился слишком густой, разбавьте его оставшимся отваром.

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