Как приготовить классический пирог "Зебра": секреты фуд-блогера

Пирог "Зебра" – это настоящий классический десерт, вкус которого ассоциируется с детством. Ему не нужны ни лишние ингредиенты, ни объяснения – просто чашка горячего чая, и вы получаете настоящее наслаждение.
Фуд-блогер Крючков Алексей показал, как приготовить традиционный вкусный пирог "Зебра", который отлично подойдёт к чаю или кофе. Автор использовал форму в 24 см.
Ингредиенты
- Сметана 15%
- 250 г
- Сахар
- 150 г
- Мука
- 300 г
- Яйца
- 4 шт.
- Масло
- 100 мл
- Соль
- Какао
- 1 ст. л
- Разрыхлитель
- 10 г
Приготовление:
- В миску добавьте яйца, сахар, щепотку соли и взбейте все это миксером до однородной пышной массы;
- Затем добавьте туда масло, сметану, разрыхлитель, просейте муку и снова соедините все с помощью миксера на малых оборотах;
- Разделите тесто на две равные части и в одну из частей добавьте какао;
- Тесто с какао еще раз перемешайте миксером, затем добавьте 2 ст. л воды и еще раз перемешайте все миксером;
- Возьмите форму и застелите ее пергаментом;
- Затем, поочередно, по 2 ст. л выкладывайте сначала одну часть теста, затем другую и отправляйте в духовку;
- Пирог выпекать на 180°C 45-50 мин, можете зубочисткой или шпажкой проверить его готовность.
Советы:
Воду в тесто нужно добавить для того, чтоб оно было такое же по плотности, как и тесто без какао.
Приятного аппетита!
В мире существуют прекрасные, уже идеальные вещи и похоже, что пирог "Зебра" – одна из них.
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