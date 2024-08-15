Как приготовить классический пирог "Зебра": секреты фуд-блогера

Пирог "Зебра" – это настоящий классический десерт, вкус которого ассоциируется с детством. Ему не нужны ни лишние ингредиенты, ни объяснения – просто чашка горячего чая, и вы получаете настоящее наслаждение.

Фуд-блогер Крючков Алексей показал, как приготовить традиционный вкусный пирог "Зебра", который отлично подойдёт к чаю или кофе. Автор использовал форму в 24 см.

Ингредиенты Сметана 15% 250 г Сахар 150 г Мука 300 г Яйца 4 шт. Масло 100 мл Соль Какао 1 ст. л Разрыхлитель 10 г

Приготовление:

В миску добавьте яйца, сахар, щепотку соли и взбейте все это миксером до однородной пышной массы;

Затем добавьте туда масло, сметану, разрыхлитель, просейте муку и снова соедините все с помощью миксера на малых оборотах;

Разделите тесто на две равные части и в одну из частей добавьте какао;

Тесто с какао еще раз перемешайте миксером, затем добавьте 2 ст. л воды и еще раз перемешайте все миксером;

Возьмите форму и застелите ее пергаментом;

Затем, поочередно, по 2 ст. л выкладывайте сначала одну часть теста, затем другую и отправляйте в духовку;

Пирог выпекать на 180°C 45-50 мин, можете зубочисткой или шпажкой проверить его готовность.

Советы:

Воду в тесто нужно добавить для того, чтоб оно было такое же по плотности, как и тесто без какао.

Приятного аппетита!

В мире существуют прекрасные, уже идеальные вещи и похоже, что пирог "Зебра" – одна из них.

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