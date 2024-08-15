Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить классический пирог "Зебра": секреты фуд-блогера

Как приготовить классический пирог "Зебра": секреты фуд-блогера

Пирог "Зебра" / Фото: Credits

Пирог "Зебра" – это настоящий классический десерт, вкус которого ассоциируется с детством. Ему не нужны ни лишние ингредиенты, ни объяснения – просто чашка горячего чая, и вы получаете настоящее наслаждение.

Фуд-блогер Крючков Алексей показал, как приготовить традиционный вкусный пирог "Зебра", который отлично подойдёт к чаю или кофе. Автор использовал форму в 24 см.

Ингредиенты

Сметана 15%
250 г
Сахар
150 г
Мука
300 г
Яйца
4 шт.
Масло
100 мл
Соль
Какао
1 ст. л
Разрыхлитель
10 г

Приготовление:

  • В миску добавьте яйца, сахар, щепотку соли и взбейте все это миксером до однородной пышной массы;
  • Затем добавьте туда масло, сметану, разрыхлитель, просейте муку и снова соедините все с помощью миксера на малых оборотах;
  • Разделите тесто на две равные части и в одну из частей добавьте какао;
  • Тесто с какао еще раз перемешайте миксером, затем добавьте 2 ст. л воды и еще раз перемешайте все миксером;
  • Возьмите форму и застелите ее пергаментом;
  • Затем, поочередно, по 2 ст. л выкладывайте сначала одну часть теста, затем другую и отправляйте в духовку;
  • Пирог выпекать на 180°C 45-50 мин, можете зубочисткой или шпажкой проверить его готовность.

Советы:
Воду в тесто нужно добавить для того, чтоб оно было такое же по плотности, как и тесто без какао.

Приятного аппетита!

В мире существуют прекрасные, уже идеальные вещи и похоже, что пирог "Зебра" – одна из них.

Читайте также:

Рецепт вне правил: перевернутый с ног на голову пирог

Рецепт вне правил: перевернутый с ног на голову пирог

Похожие темы:

Следующая публикация