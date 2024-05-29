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Как приготовить клубничный айс латте: интересный рецепт из Instagram

Как приготовить клубничный айс латте: интересный рецепт из Instagram

Как приготовить клубничный айс лат. / Фото: Credits

Рецепт вкусного клубничного кофе, как из кофейни, можно быстро и легко приготовить дома.

Мастер интересных и необычных кофейных рецептов Bruno's Homecafé записал новый фантастически вкусный рецепт клубничного айс латте.

Ингредиенты

Клубника
Соус мокко
2 ст.л
Лид
Молоко
80 мл
Эспрессо
2 порции

Приготовление:

  • Добавьте в стакан немного клубники;
  • Добавьте соус мокко;
  • Разотрите все до однородной массы;
  • Добавьте немного льда;
  • Влейте молоко;
  • Добавьте двойную порцию эспрессо;
  • Добавить холодную молочную пенку.

Советы:

  • По желанию можно добавить 1 ч. ложку сахара или 10 мл любого сиропа;
  • Вспенивать молоко для пенки следует в течение 1 мин;
  • По желанию можно добавить немного взбитых сливок сверху;
  • Сверху можно украсить зеленым листиком или верхушкой клубники.

Сочетание клубники и кофе создают удивительный и неповторимый вкус, а ваш латте заиграет новыми красками.

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