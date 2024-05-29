Как приготовить клубничный айс латте: интересный рецепт из Instagram

Рецепт вкусного клубничного кофе, как из кофейни, можно быстро и легко приготовить дома.
Мастер интересных и необычных кофейных рецептов Bruno's Homecafé записал новый фантастически вкусный рецепт клубничного айс латте.
Ингредиенты
- Клубника
- Соус мокко
- 2 ст.л
- Лид
- Молоко
- 80 мл
- Эспрессо
- 2 порции
Приготовление:
- Добавьте в стакан немного клубники;
- Добавьте соус мокко;
- Разотрите все до однородной массы;
- Добавьте немного льда;
- Влейте молоко;
- Добавьте двойную порцию эспрессо;
- Добавить холодную молочную пенку.
Советы:
- По желанию можно добавить 1 ч. ложку сахара или 10 мл любого сиропа;
- Вспенивать молоко для пенки следует в течение 1 мин;
- По желанию можно добавить немного взбитых сливок сверху;
- Сверху можно украсить зеленым листиком или верхушкой клубники.
Сочетание клубники и кофе создают удивительный и неповторимый вкус, а ваш латте заиграет новыми красками.
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