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Как приготовить копченую курицу с сыром в тесте: вкусный рецепт от фуд-блогера

Как приготовить копченую курицу с сыром в тесте: вкусный рецепт от фуд-блогера

Как приготовить копченую курицу с сыром в тесте / Фото: Credits

Все мы ели и многие из нас любят сосиски в тесте, но сегодня расскажем вам об усовершенствованном рецепте этой вкусности, где вместо сосиски будет курица.

Рецепты фуд-блогера Кристина Склепкович совершенно невозможно смотреть на голодный желудок, иногда кажется, что аромат блюда ощущаешь через экран. На этот раз автор поделилась рецептом сочной, ароматной и вкусной копченой курицы в тесте. От такой вкусности трудно оторваться.

Ингредиенты

Копченая курица
1 филе
Плавленый сыр ломтиками
Тесто листово-дрожжевое
Твердый сыр
50 г

Приготовление:

  • Нарезать курицу продольно;
  • Каждый кусок курицы хорошо завернуть сыром;
  • Тесто нарезать на полоски и обернуть ими курицу в сыре;
  • Выложить на противень, застеленный пергаментом;
  • Курицу в тесте можно сверху смазать яйцом и посыпать тертым сыром;
  • Выпекать при 200 °C, 15-18 мин.
@khrystyna_sklepkovych Сосиски в тесте? Ниии , копченая курочка с творогом в тесте Шо З - под Дуба ​- DakhaBrakha

Читатели в комментариях назвали этот рецепт "Сосиска в тесте "по-богатому"" и подтвердили, что это очень вкусно.

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