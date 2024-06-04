Как приготовить копченую курицу с сыром в тесте: вкусный рецепт от фуд-блогера

Все мы ели и многие из нас любят сосиски в тесте, но сегодня расскажем вам об усовершенствованном рецепте этой вкусности, где вместо сосиски будет курица.
Рецепты фуд-блогера Кристина Склепкович совершенно невозможно смотреть на голодный желудок, иногда кажется, что аромат блюда ощущаешь через экран. На этот раз автор поделилась рецептом сочной, ароматной и вкусной копченой курицы в тесте. От такой вкусности трудно оторваться.
Ингредиенты
- Копченая курица
- 1 филе
- Плавленый сыр ломтиками
- Тесто листово-дрожжевое
- Твердый сыр
- 50 г
Приготовление:
- Нарезать курицу продольно;
- Каждый кусок курицы хорошо завернуть сыром;
- Тесто нарезать на полоски и обернуть ими курицу в сыре;
- Выложить на противень, застеленный пергаментом;
- Курицу в тесте можно сверху смазать яйцом и посыпать тертым сыром;
- Выпекать при 200 °C, 15-18 мин.
@khrystyna_sklepkovych Сосиски в тесте? Ниии , копченая курочка с творогом в тесте Шо З - под Дуба - DakhaBrakha
Читатели в комментариях назвали этот рецепт "Сосиска в тесте "по-богатому"" и подтвердили, что это очень вкусно.
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