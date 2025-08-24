- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить котлеты из гречки картофеля и зелени
В этих котлетах в составе нет мяса, но с овощей они выходят также очень вкусными и полезными, а если у вас еще осталась гречневая каша с обеда, то котлеты готовятся очень быстро.
Для приготовления котлет понадобятся ингредиенты, которые практически всегда найдутся в доме любой хозяйки.
Ингредиенты
- гречневая крупа
- 1 стакан
- вода
- 2 стакана
- картофель
- 400 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
- растительное масло
-
Гречневую крупу промойте, залейте водой, посолите. Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите 20 минут. Остудите.
Картофель очистите, помойте и натрите на крупную терку, отожмите картофельный сок.
Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
В миску выложите гречку, картофель, яйцо, зелень, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
Смочите руки в воде и сформируйте небольшие котлеты, каждую обваляйте в муке.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Если масса получилась очень жидкая, добавьте одну столовую ложку пшеничной муки.