ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить котлеты из гречки картофеля и зелени

В этих котлетах в составе нет мяса, но с овощей они выходят также очень вкусными и полезными, а если у вас еще осталась гречневая каша с обеда, то котлеты готовятся очень быстро.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
158 ккал
Котлеты из гречки картофеля и зелени

Котлеты из гречки картофеля и зелени / © Credits

Для приготовления котлет понадобятся ингредиенты, которые практически всегда найдутся в доме любой хозяйки.

Ингредиенты

гречневая крупа
1 стакан
вода
2 стакана
картофель
400 г
яйцо куриное
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)
растительное масло

  1. Гречневую крупу промойте, залейте водой, посолите. Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите 20 минут. Остудите.

  2. Картофель очистите, помойте и натрите на крупную терку, отожмите картофельный сок.

  3. Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.

  4. В миску выложите гречку, картофель, яйцо, зелень, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

  5. Смочите руки в воде и сформируйте небольшие котлеты, каждую обваляйте в муке.

  6. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Если масса получилась очень жидкая, добавьте одну столовую ложку пшеничной муки.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie