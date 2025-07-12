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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить котлеты из кабачков, фарша и овсяных хлопьев

Этот рецепт приготовления котлет понравится тем, что они не только вкусные, но еще, что из небольшого количества мяса получается много котлет.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
153 ккал
Котлеты из кабачков фарша и овсяных хлопьев

Котлеты из кабачков фарша и овсяных хлопьев / © Credits

В отличие от классических котлет, в этом рецепте нет ни хлеба, ни картофеля их заменяют овсяные хлопья, которые соединяют между собой все ингредиенты и делают котлеты пышными и сочными.

Ингредиенты

кабачок
1 шт.
фарш куриный
500 г
яйцо куриное
1 шт.
сметана
2 ст. л.
овсяные хлопья (долгого приготовления)
100 г
лук репчатый
1 шт.
растительное масло
перец черный молотый
соль
укроп свежий

Овсяные хлопья измельчите в блендере.

Лук очистите и натрите на крупную терку.

Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.

Кабачок натрите на крупную терку, руками отожмите сок. Добавьте фарш, овсяные хлопья, яйцо, сметану, лук, перец черный молотый, укроп и соль. Перемешайте и хорошо отбейте.

Смочите руки в воде и сформируйте котлеты.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.

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Дата публикации
Количество просмотров
121
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