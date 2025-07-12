- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить котлеты из кабачков, фарша и овсяных хлопьев
Этот рецепт приготовления котлет понравится тем, что они не только вкусные, но еще, что из небольшого количества мяса получается много котлет.
В отличие от классических котлет, в этом рецепте нет ни хлеба, ни картофеля их заменяют овсяные хлопья, которые соединяют между собой все ингредиенты и делают котлеты пышными и сочными.
Ингредиенты
- кабачок
- 1 шт.
- фарш куриный
- 500 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- овсяные хлопья (долгого приготовления)
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- растительное масло
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
- укроп свежий
-
Овсяные хлопья измельчите в блендере.
Лук очистите и натрите на крупную терку.
Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.
Кабачок натрите на крупную терку, руками отожмите сок. Добавьте фарш, овсяные хлопья, яйцо, сметану, лук, перец черный молотый, укроп и соль. Перемешайте и хорошо отбейте.
Смочите руки в воде и сформируйте котлеты.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Мясо можно использовать любое.