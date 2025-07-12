Как приготовить котлеты из кабачков, фарша и овсяных хлопьев

Котлеты из кабачков фарша и овсяных хлопьев / © Credits

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В отличие от классических котлет, в этом рецепте нет ни хлеба, ни картофеля их заменяют овсяные хлопья, которые соединяют между собой все ингредиенты и делают котлеты пышными и сочными.

Ингредиенты кабачок 1 шт. фарш куриный 500 г яйцо куриное 1 шт. сметана 2 ст. л. овсяные хлопья (долгого приготовления) 100 г лук репчатый 1 шт. растительное масло перец черный молотый соль укроп свежий

Овсяные хлопья измельчите в блендере.

Лук очистите и натрите на крупную терку.

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Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.

Кабачок натрите на крупную терку, руками отожмите сок. Добавьте фарш, овсяные хлопья, яйцо, сметану, лук, перец черный молотый, укроп и соль. Перемешайте и хорошо отбейте.

Смочите руки в воде и сформируйте котлеты.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

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Советы:

Мясо можно использовать любое.

Дата публикации 18:14, 07.08.24 Количество просмотров 237 Лучшее диетическое блюдо! Тушеные кабачки с овощами в сливках | Рецепты "Сниданка с 1+1"