- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить котлеты из мясного фарша с овощами в духовке
Котлеты из мясного фарша с овощами и специями в духовке, получаются нежными, сочными, так как половина фарша составляют овощи, а еще их выходит много.
Эти полезные котлеты удивят вас замечательным вкусом и понравятся многим.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 400 г
- фарш куриный
- 400 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- картофель
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- паприка
- 1 ч. л.
- кориандр сушеный
- 1 ч. л.
- петрушка свежая
- 1 пучок
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Картофель, лук, морковь, чеснок очистите и помойте.
Лук и морковь натрите на среднюю терку.
У болгарского перца удалите перегородки, семена, и нарежьте на мелкие кубики.
Чеснок выдавите через пресс.
Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Картофель натрите на крупную терку, слегка отожмите.
В миску выложите фарш, картофель, лук, морковь, болгарский перец, чеснок. Вбейте яйца, добавьте чеснок сушеный, паприку, кориандр, черный перец молотый, петрушку, посолите и хорошо перемешайте до однородной массы.
Сформируйте большие котлеты, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте слегка растительным маслом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут.
Советы:
Фарш используйте любой.