Рецепты
65
1 мин

Как приготовить котлеты из мясного фарша с овощами в духовке

Котлеты из мясного фарша с овощами и специями в духовке, получаются нежными, сочными, так как половина фарша составляют овощи, а еще их выходит много.

Екатерина Труш
1 час. 15 мин.
164 ккал
Котлеты из мясного фарша с овощами в духовке / © Credits

Эти полезные котлеты удивят вас замечательным вкусом и понравятся многим.

Ингредиенты

фарш свиной
400 г
фарш куриный
400 г
яйца куриные
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
картофель
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
чеснок
2 зубчика
чеснок сушеный
1 ч. л.
паприка
1 ч. л.
кориандр сушеный
1 ч. л.
петрушка свежая
1 пучок
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Картофель, лук, морковь, чеснок очистите и помойте.

  2. Лук и морковь натрите на среднюю терку.

  3. У болгарского перца удалите перегородки, семена, и нарежьте на мелкие кубики.

  4. Чеснок выдавите через пресс.

  5. Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  6. Картофель натрите на крупную терку, слегка отожмите.

  7. В миску выложите фарш, картофель, лук, морковь, болгарский перец, чеснок. Вбейте яйца, добавьте чеснок сушеный, паприку, кориандр, черный перец молотый, петрушку, посолите и хорошо перемешайте до однородной массы.

  8. Сформируйте большие котлеты, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте слегка растительным маслом.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

