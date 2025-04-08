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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить котлеты из овсяных хлопьев и картофеля

Аппетитные и сочные овсяно-картофельные котлеты с хрустящей корочкой отлично разнообразят ваше повседневное меню.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Котлеты из овсяных хлопьев и картофеля

Котлеты из овсяных хлопьев и картофеля / © Credits

Котлеты готовятся без мяса и отлично подойдут тем, кто постится. Подавайте с овощным гарниром.

Ингредиенты

овсяные хлопья
180 г
картофель
1 шт.
вода
1 мл
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
петрушка свежая
3 веточки
растительное масло

  1. Овсяные хлопья залейте кипятком и оставьте на десять минут.

  2. Картофель, лук чеснок очистите. Картофель и лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.

  3. Петрушку промойте и мелко нарежьте.

  4. К овсяным хлопьям добавьте картофель, лук, чеснок, паприку, петрушку, перец черный молотый и соль.

  5. Перемешайте.

  6. Из массы сформируйте котлеты.

  7. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Овсяные хлопья используйте быстрого приготовления.

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