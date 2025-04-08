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Как приготовить котлеты из овсяных хлопьев и картофеля
Аппетитные и сочные овсяно-картофельные котлеты с хрустящей корочкой отлично разнообразят ваше повседневное меню.
Котлеты готовятся без мяса и отлично подойдут тем, кто постится. Подавайте с овощным гарниром.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 180 г
- картофель
- 1 шт.
- вода
- 1 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- петрушка свежая
- 3 веточки
- растительное масло
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Овсяные хлопья залейте кипятком и оставьте на десять минут.
Картофель, лук чеснок очистите. Картофель и лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.
Петрушку промойте и мелко нарежьте.
К овсяным хлопьям добавьте картофель, лук, чеснок, паприку, петрушку, перец черный молотый и соль.
Перемешайте.
Из массы сформируйте котлеты.
Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Овсяные хлопья используйте быстрого приготовления.
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