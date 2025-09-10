ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить котлеты с картофелем, болгарским перцем и сыром

Если в обычный фарш добавить картофель, болгарский перец и сыр, то котлеты получатся сочными, с необычным вкусом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Котлеты с картофелем болгарским перцем и сыром

Котлеты с картофелем болгарским перцем и сыром / © Credits

Готовить такие котлеты ничуть не сложнее, чем классические.

Ингредиенты

фарш куриный
500 г
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
80 г
картофель
2 шт.
перец болгарский
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый;
соль
растительное масло

  1. Картофель, лук очистите, помойте и натрите на крупную терку.

  2. У болгарского перца удалите плодоножку, семена и нарежьте на мелкие кусочки.

  3. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  4. Сыр твердый натрите на мелкую терку.

  5. В миску выложите фарш, яйца, твердый сыр, картофель, лук, болгарский перец и чеснок. Добавьте соль, перец и перемешайте до однородной массы. Сформируйте котлеты, смачивая руки в холодной воде.

  6. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки.

Советы:

  • Котлеты можно запанировать в панировочных сухарях и обжарить.

Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie