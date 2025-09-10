- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить котлеты с картофелем, болгарским перцем и сыром
Если в обычный фарш добавить картофель, болгарский перец и сыр, то котлеты получатся сочными, с необычным вкусом.
Готовить такие котлеты ничуть не сложнее, чем классические.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 500 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 80 г
- картофель
- 2 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый;
-
- соль
-
- растительное масло
-
Картофель, лук очистите, помойте и натрите на крупную терку.
У болгарского перца удалите плодоножку, семена и нарежьте на мелкие кусочки.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Сыр твердый натрите на мелкую терку.
В миску выложите фарш, яйца, твердый сыр, картофель, лук, болгарский перец и чеснок. Добавьте соль, перец и перемешайте до однородной массы. Сформируйте котлеты, смачивая руки в холодной воде.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки.
Советы:
Котлеты можно запанировать в панировочных сухарях и обжарить.