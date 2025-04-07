Как без яиц приготовить глазурь на паску

Как приготовить красивую и вкусную глазурь на куличе без яиц / © Credits

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Традиционно пасхальную глазурь готовят из яичного белка, однако все больше хозяек ищут альтернативы: кто-то избегает сырых яиц из соображений безопасности, другие выбирают более безопасные и стабильные варианты. Именно для таких случаев на странице alionakarpiuk рассказали, как приготовить прекрасную глазурь без яиц, которая выглядит как с картинки, не крошится и не липнет даже на следующий день.

Ингредиенты Желатин пищевой 15г Холодная вода 180 мл Сахар белый 300г Лимонная кислота

Приготовление

В глубокой миске залейте желатин 80 мл холодной воды и оставьте на 10–15 мин для набухания. В сотейнике или кастрюле с толстым дном смешайте 100 мл воды, сахар и щепотку лимонной кислоты. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите еще 2 минуты, но постоянно помешивайте. Должен образоваться однородный прозрачный сироп. Горячую сиропную смесь сразу влейте в желатин и начинайте взбивать миксером на высокой скорости. Взбивать следует 5–8 мин, пока масса не станет белой, густой, рыхлой и будет держать форму. Она будет очень похожа на классическую «итальянскую меренгу». Глазурь застывает довольно быстро, поэтому наносите ее сразу после взбивания. Можно украсить миндальными лепестками, вафельными цветами или пасхальными посыпками.

Что делать, если глазурь застыла

Не торопитесь ее выбрасывать. Застывшую массу можно поместить на водяную баню на несколько минут, аккуратно подогреть и еще раз взбить до нужной текстуры. Она снова станет мягкой и глянцевой.

Советы:

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Не переваривайте сироп — слишком густой сироп сложно будет влить и взбить.

Если хотите ароматные нотки — добавьте щепотку ванили или цедру лимона после взбивания.

Чем украсить глазурь

Цветы из вафельной бумаги

Натуральными красителями (свекла, спирулина, куркума)

Шоколадными крошками

Сахарными фигурками или кружевом

Засушенными ягодами или лепестками розы

Эта безяичная глазурь станет идеальным выбором для пасхальной выпечки — особенно для тех, кто ценит не только вкус, но и эстетику. Ее можно легко адаптировать под любой декор и хранить даже несколько дней — она останется гладкой и праздничной.