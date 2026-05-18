Как приготовить красивую и вкусную масляную свечу з розмарином

Ее зажигают перед ужином, ставят в центр стола, а когда масло начинает плавиться, макают в него теплый хлеб. Она выглядит эффектно, пахнет розмарином и сливочным маслом, а еще создает ту самую атмосферу размеренной жизни, за которой сейчас охотится весь Instagram и TikTok.

И, возможно, главный секрет популярности масляной свечи — не только во вкусе, а в ощущении домашнего ритуала, которого так не хватает современному темпу жизни, а о рецепте ее приготовления рассказали samura_cooking.

Ингредиенты

сливочное масло 2 пачки

свежий розмарин 1-2 веточки

фитиль для свечи

свежий хлеб

Приготовление

Положите сливочное масло в сотейник и растопите на маленьком огне. Важно не перегреть его, потому что масло должно стать жидким, но не кипеть. В растопленное масло добавьте свежий розмарин. Несколько минут осторожно перемешивайте, чтобы масло впитало аромат трав. Когда запах станет насыщенным, уберите с огня. В центр бумажного стаканчика поставьте фитиль, он должен стоять ровно и вертикально. Осторожно влейте ароматизированное масло в стаканчик так, чтобы фитиль оставался по центру. Поставьте форму в холодильник и дождитесь, пока масло полностью застынет. Снимите бумажную форму, зажгите фитиль и дайте верхнему слою масла немного растаять. Подавайте со свежим хлебом или багетом.

Розмарин давно считается одной из лучших трав для сливочных соусов и выпечки. Его аромат теплый, немного хвойный и пряный. В сочетании с горячим сливочным маслом он создает очень уютный аромат, который мгновенно ассоциируется с домашним ужином.

