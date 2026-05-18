Как приготовить красивую и вкусную масляную свечу з розмарином

Свеча, которую можно есть, — звучит как что-то из фантазий или меню модного ресторана. Но именно масляная свеча в последнее время стала одним из самых вирусных гастрономических трендов соцсетей.

Станислава Бондаренко
Масляная свеча

Масляная свеча

Ее зажигают перед ужином, ставят в центр стола, а когда масло начинает плавиться, макают в него теплый хлеб. Она выглядит эффектно, пахнет розмарином и сливочным маслом, а еще создает ту самую атмосферу размеренной жизни, за которой сейчас охотится весь Instagram и TikTok.

И, возможно, главный секрет популярности масляной свечи — не только во вкусе, а в ощущении домашнего ритуала, которого так не хватает современному темпу жизни, а о рецепте ее приготовления рассказали samura_cooking.

Ингредиенты

  • сливочное масло 2 пачки

  • свежий розмарин 1-2 веточки

  • фитиль для свечи

  • свежий хлеб

Приготовление

  1. Положите сливочное масло в сотейник и растопите на маленьком огне. Важно не перегреть его, потому что масло должно стать жидким, но не кипеть.

  2. В растопленное масло добавьте свежий розмарин.

  3. Несколько минут осторожно перемешивайте, чтобы масло впитало аромат трав.

  4. Когда запах станет насыщенным, уберите с огня.

  5. В центр бумажного стаканчика поставьте фитиль, он должен стоять ровно и вертикально.

  6. Осторожно влейте ароматизированное масло в стаканчик так, чтобы фитиль оставался по центру.

  7. Поставьте форму в холодильник и дождитесь, пока масло полностью застынет.

  8. Снимите бумажную форму, зажгите фитиль и дайте верхнему слою масла немного растаять.

  9. Подавайте со свежим хлебом или багетом.

Розмарин давно считается одной из лучших трав для сливочных соусов и выпечки. Его аромат теплый, немного хвойный и пряный. В сочетании с горячим сливочным маслом он создает очень уютный аромат, который мгновенно ассоциируется с домашним ужином.

