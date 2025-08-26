ТСН в социальных сетях

Рецепты
24
2 мин

Как приготовить кукурузное масло для идеального тоста с помидорами

Лето — это время, когда свежие овощи можно превращать в настоящие кулинарные шедевры. Одним из таких рецептов являются тосты с кукурузным маслом и сочными летними помидорами.

Станислава Бондаренко
30 минут
270 ккал
Кукурузное масло

Кукурузное масло / © Instagram

Это не только легкое, но и очень вкусное блюдо, которое сочетает сладкую кукурузу, ароматные травы и спелые томаты. Рецептом приготовления поделилась фудблогер Chloe Gebacz для страницы EatingWell и он уже успел завоевать популярность среди ценителей простых и одновременно изысканных блюд.

Кукуруза — не просто летний деликатес. Она богата клетчаткой, витаминами группы B и микроэлементами, а также имеет приятную природную сладость. Когда вы сочетаете поджаренные зерна с мягким сливочным маслом, можно получить нежную, но в то же время насыщенную намазку для тостов. Такой вариант станет отличной альтернативой классическому сливочному маслу и придаст блюду свежести и яркого летнего вкуса.

Ингредиенты

Свежая кукуруза
1 кочан
Оливковое масло
1 ст. л
Сливочное масло
6 ст. л.
Свежий шнитт-лук
1 ст. л
Маленький зубчик чеснока
1 шт.
Соль
Цельнозерновой хлеб
4 ломтика
Спелые помидоры
4 ломтика
Черный молотый перец

Приготовление

  1. Срежьте зерна с початка кукурузы.

  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте кукурузу и обжаривайте без помешивания около 3 мин, пока она не начнет подрумяниваться. Далее жарьте еще 5-7 мин, иногда перемешивайте, чтобы большинство зерен стало золотистым с легким дымным привкусом.

  3. Переложите кукурузу в миску и оставьте остывать на 10-15 мин. Затем добавьте сливочное масло, лук шнитт, тертый чеснок и соль. Перемешайте до однородности.

  4. Готовое масло можно держать в стеклянной баночке в холодильнике до 5 дней. Оно прекрасно сочетается и с тостами, и с овощами гриль, и даже с печеным картофелем.

Подача

  • Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или в тостере.

  • Щедро намажьте кукурузным маслом.

  • Выложите сверху половинки ломтиков спелых помидоров.

  • Посыпьте солью, черным перцем и свежей зеленью.

Это блюдо станет идеальным вариантом для легкого завтрака, перекуса или даже летнего бранча с друзьями.

