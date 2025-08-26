- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить кукурузное масло для идеального тоста с помидорами
Лето — это время, когда свежие овощи можно превращать в настоящие кулинарные шедевры. Одним из таких рецептов являются тосты с кукурузным маслом и сочными летними помидорами.
Это не только легкое, но и очень вкусное блюдо, которое сочетает сладкую кукурузу, ароматные травы и спелые томаты. Рецептом приготовления поделилась фудблогер Chloe Gebacz для страницы EatingWell и он уже успел завоевать популярность среди ценителей простых и одновременно изысканных блюд.
Кукуруза — не просто летний деликатес. Она богата клетчаткой, витаминами группы B и микроэлементами, а также имеет приятную природную сладость. Когда вы сочетаете поджаренные зерна с мягким сливочным маслом, можно получить нежную, но в то же время насыщенную намазку для тостов. Такой вариант станет отличной альтернативой классическому сливочному маслу и придаст блюду свежести и яркого летнего вкуса.
Ингредиенты
- Свежая кукуруза
- 1 кочан
- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Сливочное масло
- 6 ст. л.
- Свежий шнитт-лук
- 1 ст. л
- Маленький зубчик чеснока
- 1 шт.
- Соль
-
- Цельнозерновой хлеб
- 4 ломтика
- Спелые помидоры
- 4 ломтика
- Черный молотый перец
-
Приготовление
Срежьте зерна с початка кукурузы.
Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте кукурузу и обжаривайте без помешивания около 3 мин, пока она не начнет подрумяниваться. Далее жарьте еще 5-7 мин, иногда перемешивайте, чтобы большинство зерен стало золотистым с легким дымным привкусом.
Переложите кукурузу в миску и оставьте остывать на 10-15 мин. Затем добавьте сливочное масло, лук шнитт, тертый чеснок и соль. Перемешайте до однородности.
Готовое масло можно держать в стеклянной баночке в холодильнике до 5 дней. Оно прекрасно сочетается и с тостами, и с овощами гриль, и даже с печеным картофелем.
Подача
Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или в тостере.
Щедро намажьте кукурузным маслом.
Выложите сверху половинки ломтиков спелых помидоров.
Посыпьте солью, черным перцем и свежей зеленью.
Это блюдо станет идеальным вариантом для легкого завтрака, перекуса или даже летнего бранча с друзьями.