Рецепты
129
1 мин

Как приготовить куриное филе с кабачками в сметано-сырном соусе

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте аппетитное, сытное блюдо за несколько минут.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
35 минут
68 ккал
Куриное филе с кабачками в сметано-сырном соусе

Куриное филе с кабачками в сметано-сырном соусе / © Credits

Вам понадобится куриное филе, кабачки, лук, помидоры, специи, сметана и сыр.

Ингредиенты

куриное филе – 4
400 г
куриное филе
400 г
кабачки
500 г
лук репчатый
1 шт.
помидоры
1 шт.
сметана 20%
3 ст. л.
сыр твердый
40 г
чеснок
2 зубчика
паприка молотая
1 ч. л.
куркума молотая
0,5 ч. л.
сливочное масло
30 г
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка)

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте полосками.

Кабачки нарежьте средними брусочками.

Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Помидор нарежьте крупными кубиками.

Чеснок очистите и измельчите.

Зелень мелко нарежьте.

Сыр натрите на мелкой терке.

Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, выложите куриное филе и на сильном огне обжарьте его до слегка золотистого цвета.

Добавьте паприку, куркуму, чеснок, помидор, перемешайте и протушите на среднем огне три минуты.

Затем добавьте, перец черный молотый, сливочное масло, кабачки, соль, перемешайте, накройте крышкой и тушите 6-8 минут, затем выложите сметану, еще раз перемешайте, посыпьте сыром и тушите на среднем огне 3-5 минут, пока сыр не расплавится.

Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

