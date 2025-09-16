Как приготовить куриное филе с кабачками в сметано-сырном соусе

Куриное филе с кабачками в сметано-сырном соусе / © Credits

Реклама

Вам понадобится куриное филе, кабачки, лук, помидоры, специи, сметана и сыр.

Ингредиенты куриное филе – 4 400 г куриное филе 400 г кабачки 500 г лук репчатый 1 шт. помидоры 1 шт. сметана 20% 3 ст. л. сыр твердый 40 г чеснок 2 зубчика паприка молотая 1 ч. л. куркума молотая 0,5 ч. л. сливочное масло 30 г растительное масло 2 ст. л. перец черный молотый соль зелень (петрушка)

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте полосками.

Кабачки нарежьте средними брусочками.

Реклама

Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Помидор нарежьте крупными кубиками.

Чеснок очистите и измельчите.

Зелень мелко нарежьте.

Реклама

Сыр натрите на мелкой терке.

Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, выложите куриное филе и на сильном огне обжарьте его до слегка золотистого цвета.

Добавьте паприку, куркуму, чеснок, помидор, перемешайте и протушите на среднем огне три минуты.

Затем добавьте, перец черный молотый, сливочное масло, кабачки, соль, перемешайте, накройте крышкой и тушите 6-8 минут, затем выложите сметану, еще раз перемешайте, посыпьте сыром и тушите на среднем огне 3-5 минут, пока сыр не расплавится.

Реклама

Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

Приправы используйте по своему вкусу.