Как приготовить куриное филе с кабачками в сметано-сырном соусе
Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте аппетитное, сытное блюдо за несколько минут.
Вам понадобится куриное филе, кабачки, лук, помидоры, специи, сметана и сыр.
Ингредиенты
- куриное филе – 4
- 400 г
- куриное филе
- 400 г
- кабачки
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- помидоры
- 1 шт.
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- сыр твердый
- 40 г
- чеснок
- 2 зубчика
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- куркума молотая
- 0,5 ч. л.
- сливочное масло
- 30 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка)
-
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте полосками.
Кабачки нарежьте средними брусочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Помидор нарежьте крупными кубиками.
Чеснок очистите и измельчите.
Зелень мелко нарежьте.
Сыр натрите на мелкой терке.
Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, выложите куриное филе и на сильном огне обжарьте его до слегка золотистого цвета.
Добавьте паприку, куркуму, чеснок, помидор, перемешайте и протушите на среднем огне три минуты.
Затем добавьте, перец черный молотый, сливочное масло, кабачки, соль, перемешайте, накройте крышкой и тушите 6-8 минут, затем выложите сметану, еще раз перемешайте, посыпьте сыром и тушите на среднем огне 3-5 минут, пока сыр не расплавится.
Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Советы:
Приправы используйте по своему вкусу.