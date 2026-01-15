Куриное филе в сырной панировке instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Хрустящая корочка, сочное мясо внутри и аромат чеснока с зеленью — это простая комбинация, которая вызывает «вау» эффект и за семейным ужином, и за будничным обедом.

У куриного филе уже давно репутация универсального продукта: диетическое, доступное и быстрое в приготовлении. Однако главный вызов — сделать его не сухим и не скучным. Именно здесь в игру вступает сырная панировка.

Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко — пример того, как базовые ингредиенты и правильная техника дают результат уровня ресторанного блюда, но без лишней сложности.

Ингредиенты Куриное филе 2 шт. Соль Перец паприка 1 ч. л Мука 100 г Яйца 3 шт. Петрушка 2 ст. л. Твердый сыр 150 г Чеснок 2 зубчика

Приготовление

Куриное филе разрезать вдоль, но не доходить до конца и слегка отбить. Удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем, приправить солью и перцем. Обвалять филе в муке с обеих сторон — это поможет панировке лучше держаться. Яйца взбить, добавить мелко нарезанную петрушку, натертый сыр, измельченный чеснок и паприку. Окунуть филе в яично-сырную смесь и выложить на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, но не спешите, чтобы филе успело приготовиться внутри.

Советы

Лучше всего подойдут твердые и полутвердые сыры. Они хорошо плавятся и образуют корочку.

Слишком сильный огонь быстро подрумянит панировку, но мясо может остаться сырым. Средний огонь — оптимальный.

Дайте филе «передохнуть» 1-2 мин после жарки, соки равномерно распределятся и мясо будет еще более нежным.

Куриное филе в сырной панировке — это пример того, как простая домашняя кухня может быть по-настоящему эффектной. Без сложных техник, экзотических ингредиентов и лишних усилий, но с гарантированным результатом.

Именно такие рецепты становятся любимыми, они легко вписываются в ритм повседневной жизни и каждый раз дарят ощущение маленького гастрономического удовольствия.