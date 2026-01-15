- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить куриное филе в сырной панировке — рецепт вкусного блюда
Есть блюда, которые не требуют сложных объяснений и длинных списков ингредиентов, поэтому когда не хватает времени, идей или сил, но хочется чего-то по-настоящему вкусного, на сцену выходит куриное филе в сырной панировке.
Хрустящая корочка, сочное мясо внутри и аромат чеснока с зеленью — это простая комбинация, которая вызывает «вау» эффект и за семейным ужином, и за будничным обедом.
У куриного филе уже давно репутация универсального продукта: диетическое, доступное и быстрое в приготовлении. Однако главный вызов — сделать его не сухим и не скучным. Именно здесь в игру вступает сырная панировка.
Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко — пример того, как базовые ингредиенты и правильная техника дают результат уровня ресторанного блюда, но без лишней сложности.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 2 шт.
- Соль
-
- Перец
-
- паприка
- 1 ч. л
- Мука
- 100 г
- Яйца
- 3 шт.
- Петрушка
- 2 ст. л.
- Твердый сыр
- 150 г
- Чеснок
- 2 зубчика
Приготовление
Куриное филе разрезать вдоль, но не доходить до конца и слегка отбить. Удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем, приправить солью и перцем.
Обвалять филе в муке с обеих сторон — это поможет панировке лучше держаться.
Яйца взбить, добавить мелко нарезанную петрушку, натертый сыр, измельченный чеснок и паприку.
Окунуть филе в яично-сырную смесь и выложить на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, но не спешите, чтобы филе успело приготовиться внутри.
Советы
Лучше всего подойдут твердые и полутвердые сыры. Они хорошо плавятся и образуют корочку.
Слишком сильный огонь быстро подрумянит панировку, но мясо может остаться сырым. Средний огонь — оптимальный.
Дайте филе «передохнуть» 1-2 мин после жарки, соки равномерно распределятся и мясо будет еще более нежным.
Куриное филе в сырной панировке — это пример того, как простая домашняя кухня может быть по-настоящему эффектной. Без сложных техник, экзотических ингредиентов и лишних усилий, но с гарантированным результатом.
Именно такие рецепты становятся любимыми, они легко вписываются в ритм повседневной жизни и каждый раз дарят ощущение маленького гастрономического удовольствия.