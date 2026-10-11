Как приготовить куриную печень с яблоками и луком в банке

Куриную печень промойте, очистите от пленок, прожилок и разрежьте на две части.

На дно стеклянной банки уложите слоями лук, печень, яблоки, кусочки сливочного масла, присыпая слегка каждый слой черным молотым перцем и солью, таким же образом выложите все оставшиеся ингредиенты.

Банку накройте фольгой и поместите в холодную духовку, затем включите духовку на 180 градусов и запекайте 35-40 минут, затем выключите и оставьте в ней банку еще на 10 минут, чтобы стекло не треснуло.