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Как приготовить куриную печень с яблоками и луком в банке
Особенность приготовления куриной печени в том, что готовится она в банке. Приготовленное таким образом, блюдо получается полезным, вкусным и нежным.
Кусочки печени, нарезанные яблоки и лук слоями выкладываются в банку и запекаются в духовке. Этот простой рецепт идеально подойдет для семейного ужина или праздничного стола.
Куриную печень промойте, очистите от пленок, прожилок и разрежьте на две части.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
Яблоко очистите от семян и нарежьте ломтиками.
Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками.
На дно стеклянной банки уложите слоями лук, печень, яблоки, кусочки сливочного масла, присыпая слегка каждый слой черным молотым перцем и солью, таким же образом выложите все оставшиеся ингредиенты.
Банку накройте фольгой и поместите в холодную духовку, затем включите духовку на 180 градусов и запекайте 35-40 минут, затем выключите и оставьте в ней банку еще на 10 минут, чтобы стекло не треснуло.
Выложите в тарелку и украсьте зеленью.
Советы:
Специи добавляйте по своему вкусу.