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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
5
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить куриную печень с яблоками и луком в банке

Особенность приготовления куриной печени в том, что готовится она в банке. Приготовленное таким образом, блюдо получается полезным, вкусным и нежным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
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Куриная печень с яблоками и луком

Куриная печень с яблоками и луком / © Credits

Кусочки печени, нарезанные яблоки и лук слоями выкладываются в банку и запекаются в духовке. Этот простой рецепт идеально подойдет для семейного ужина или праздничного стола.

  1. Куриную печень промойте, очистите от пленок, прожилок и разрежьте на две части.

  2. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  3. Яблоко очистите от семян и нарежьте ломтиками.

  4. Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками.

  5. На дно стеклянной банки уложите слоями лук, печень, яблоки, кусочки сливочного масла, присыпая слегка каждый слой черным молотым перцем и солью, таким же образом выложите все оставшиеся ингредиенты.

  6. Банку накройте фольгой и поместите в холодную духовку, затем включите духовку на 180 градусов и запекайте 35-40 минут, затем выключите и оставьте в ней банку еще на 10 минут, чтобы стекло не треснуло.

  7. Выложите в тарелку и украсьте зеленью.

Советы:

  • Специи добавляйте по своему вкусу.

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