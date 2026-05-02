Как приготовить куриные тефтели в сливочно — грибном соусе
Тефтели в сливочно-грибном соусе получаются очень вкусными, сочными и отлично подойдут к любому гарниру.
Приготовить тефтели можно из любого мяса. Такое блюдо придется по вкусу и взрослым и детям.
Ингредиенты:
Для тефтелей:
куриный фарш — 700 гр;
лук репчатый — 1 шт;
батон белый — 100 гр;
молоко — 80 мл;
перец черный молотый;
соль.
Для грибного соуса:
шампиньоны — 300 гр;
лук репчатый — 2 шт;
сливочное масло — 70 гр;
мука пшеничная — 3 ст л;
сметана — 200 гр;
бульон — 400 мл;
перец черный молотый;
соль;
зелень (петрушка, укроп).
Приготовление:
Лук очистите, и натрите на мелкую терку.
Батон залейте молоком и оставьте на 2-4 минуты до мягкости.
Фарш выложите в миску, добавьте лук, батон (не отжимая), перец черный молотый, посолите и хорошо отбейте, затем накройте пленкой и отправьте в холодильник на 12-15 минут.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Шампиньоны помойте и нарежьте на тонкие слайсы.
Зелень промойте и измельчите.
В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы и обжарьте до испарения жидкости, затем всыпьте муку и при постоянном помешивании, обжарьте 1-2 минуты, влейте сметану, перемешайте, затем бульон, еще раз перемешайте, посолите, поперчите, доведите до кипения, огонь убавьте до минимума.
Пока соус кипит, из фарша сформируйте небольшие тефтели.
Выложите их в соус, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15-20 минут. Посыпьте зеленью и подайте к столу.
Советы:
В место бульона можно использовать воду.
Сметану используйте любой жирности, или вместо сметаны возьмите сливки любой жирности.