Приготовить тефтели можно из любого мяса. Такое блюдо придется по вкусу и взрослым и детям.

Для тефтелей:

Для грибного соуса:

Лук очистите, и натрите на мелкую терку.

Батон залейте молоком и оставьте на 2-4 минуты до мягкости.

Фарш выложите в миску, добавьте лук, батон (не отжимая), перец черный молотый, посолите и хорошо отбейте, затем накройте пленкой и отправьте в холодильник на 12-15 минут.

Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

Шампиньоны помойте и нарежьте на тонкие слайсы.

Зелень промойте и измельчите.

В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы и обжарьте до испарения жидкости, затем всыпьте муку и при постоянном помешивании, обжарьте 1-2 минуты, влейте сметану, перемешайте, затем бульон, еще раз перемешайте, посолите, поперчите, доведите до кипения, огонь убавьте до минимума.

Пока соус кипит, из фарша сформируйте небольшие тефтели.