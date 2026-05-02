ТСН в социальных сетях

Рецепты
Как приготовить куриные тефтели в сливочно — грибном соусе

Тефтели в сливочно-грибном соусе получаются очень вкусными, сочными и отлично подойдут к любому гарниру.

Куриные тефтели в сливочно - грибном соусе

Куриные тефтели в сливочно — грибном соусе

Приготовить тефтели можно из любого мяса. Такое блюдо придется по вкусу и взрослым и детям.

Ингредиенты:

Для тефтелей:

  • куриный фарш — 700 гр;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • батон белый — 100 гр;

  • молоко — 80 мл;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для грибного соуса:

  • шампиньоны — 300 гр;

  • лук репчатый — 2 шт;

  • сливочное масло — 70 гр;

  • мука пшеничная — 3 ст л;

  • сметана — 200 гр;

  • бульон — 400 мл;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • зелень (петрушка, укроп).

Приготовление:

  1. Лук очистите, и натрите на мелкую терку.

  2. Батон залейте молоком и оставьте на 2-4 минуты до мягкости.

  3. Фарш выложите в миску, добавьте лук, батон (не отжимая), перец черный молотый, посолите и хорошо отбейте, затем накройте пленкой и отправьте в холодильник на 12-15 минут.

  4. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  5. Шампиньоны помойте и нарежьте на тонкие слайсы.

  6. Зелень промойте и измельчите.

  7. В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы и обжарьте до испарения жидкости, затем всыпьте муку и при постоянном помешивании, обжарьте 1-2 минуты, влейте сметану, перемешайте, затем бульон, еще раз перемешайте, посолите, поперчите, доведите до кипения, огонь убавьте до минимума.

  8. Пока соус кипит, из фарша сформируйте небольшие тефтели.

  9. Выложите их в соус, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15-20 минут. Посыпьте зеленью и подайте к столу.

Советы:

  • В место бульона можно использовать воду.

  • Сметану используйте любой жирности, или вместо сметаны возьмите сливки любой жирности.

