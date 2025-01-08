Как приготовить куриный шницель в картофельной панировке

Приготовьте сочный шницель из куриного филе на любой случай.

Мясо получается сочным внутри, а благодаря панировке из картофеля, хрустящим и румяным снаружи. Шницель отлично подойдет к овощному салату.

Ингредиенты куриное филе 1 шт. картофель 5 шт. яйцо куриное 1 шт. мука пшеничная 2 ст. л. чеснок 2 зубчика куркума 0,5 ч. л. перец черный молотый соль масло растительное

Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на кусочки толщиной 1,5 сантиметра. Накройте пищевой пленкой, слегка отбейте, посолите и поперчите. Картофель, очистите, натрите на мелкую терку, посолите, сок отожмите. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс. В одну миску всыпьте муку, во второй смешайте яйца с солью, куркумой и взбейте венчиком в третью выложите картофельную массу. Обваляйте каждый кусочек филе в муке, в яйце, затем в картофельной массе. Обжарьте на сковороде, с разогретым растительным маслом, с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Советы:

Мясо используйте любое.

Читайте также: