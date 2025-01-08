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Как приготовить куриный шницель в картофельной панировке

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
219 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить куриный шницель в картофельной панировке

Куриный шницель в картофельной панировке / Фото: Credits

Приготовьте сочный шницель из куриного филе на любой случай.

Мясо получается сочным внутри, а благодаря панировке из картофеля, хрустящим и румяным снаружи. Шницель отлично подойдет к овощному салату.

Ингредиенты

куриное филе
1 шт.
картофель
5 шт.
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
2 ст. л.
чеснок
2 зубчика
куркума
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
масло растительное
  1. Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на кусочки толщиной 1,5 сантиметра. Накройте пищевой пленкой, слегка отбейте, посолите и поперчите.
  2. Картофель, очистите, натрите на мелкую терку, посолите, сок отожмите. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс.
  3. В одну миску всыпьте муку, во второй смешайте яйца с солью, куркумой и взбейте венчиком в третью выложите картофельную массу. Обваляйте каждый кусочек филе в муке, в яйце, затем в картофельной массе.
  4. Обжарьте на сковороде, с разогретым растительным маслом, с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Советы:

  • Мясо используйте любое.

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