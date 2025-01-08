Как приготовить куриный шницель в картофельной панировке

Приготовьте сочный шницель из куриного филе на любой случай.
Мясо получается сочным внутри, а благодаря панировке из картофеля, хрустящим и румяным снаружи. Шницель отлично подойдет к овощному салату.
Ингредиенты
- куриное филе
- 1 шт.
- картофель
- 5 шт.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- куркума
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- масло растительное
- Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на кусочки толщиной 1,5 сантиметра. Накройте пищевой пленкой, слегка отбейте, посолите и поперчите.
- Картофель, очистите, натрите на мелкую терку, посолите, сок отожмите. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс.
- В одну миску всыпьте муку, во второй смешайте яйца с солью, куркумой и взбейте венчиком в третью выложите картофельную массу. Обваляйте каждый кусочек филе в муке, в яйце, затем в картофельной массе.
- Обжарьте на сковороде, с разогретым растительным маслом, с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Советы:
- Мясо используйте любое.
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