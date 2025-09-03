ТСН в социальных сетях

Рецепты
243
1 мин

Как приготовить курицу в сметанном соусе на сковороде

Если у вас совсем немного времени, а в холодильники есть филе куриного бедра, или любая часть курицы, сметана, луковица и приправы, то приготовьте на обед или ужин курицу в сметанном соусе на сковороде.

Екатерина Труш
50 минут
167 ккал
Курица в сметанном соусе

Курица в сметанном соусе / © Credits

Мясо получается сочным, ароматным и идеально сочетается с гарниром из риса, картофельного пюре или с любым гарниром на ваш вкус.

Ингредиенты

филе куриного бедра
500 г
сметана 20%
150 г
мука пшеничная
1 ст. л.
вода
100 мл
соевый соус
2 ст. л.
чеснок гранулированный
1 ч. л.
лук репчатый
1 шт.
паприка молотая
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый;
соль

Приготовление:

  1. Куриные бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем.

  2. Лук репчатый очистите и нарежьте кубиками.

  3. Для соуса в миске соедините сметану, теплую воду, соевый соус, чеснок, паприку, соль и муку, перемешайте, чтобы не было комочков.

  4. Филе куриного бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем и посыпьте черным молотым перцем.

  5. На разогретой сковороде, с растительным маслом обжарьте на сильном огне, с двух сторон, куриные бедра до золотистого цвета. Добавьте лук и жарьте его до мягкости, затем влейте сметанный соус, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-25 минут.

Советы:

  • Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.

243
