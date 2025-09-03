- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить курицу в сметанном соусе на сковороде
Если у вас совсем немного времени, а в холодильники есть филе куриного бедра, или любая часть курицы, сметана, луковица и приправы, то приготовьте на обед или ужин курицу в сметанном соусе на сковороде.
Мясо получается сочным, ароматным и идеально сочетается с гарниром из риса, картофельного пюре или с любым гарниром на ваш вкус.
Ингредиенты
- филе куриного бедра
- 500 г
- сметана 20%
- 150 г
- мука пшеничная
- 1 ст. л.
- вода
- 100 мл
- соевый соус
- 2 ст. л.
- чеснок гранулированный
- 1 ч. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый;
-
- соль
-
Приготовление:
Куриные бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем.
Лук репчатый очистите и нарежьте кубиками.
Для соуса в миске соедините сметану, теплую воду, соевый соус, чеснок, паприку, соль и муку, перемешайте, чтобы не было комочков.
Филе куриного бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем и посыпьте черным молотым перцем.
На разогретой сковороде, с растительным маслом обжарьте на сильном огне, с двух сторон, куриные бедра до золотистого цвета. Добавьте лук и жарьте его до мягкости, затем влейте сметанный соус, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-25 минут.
Советы:
Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.