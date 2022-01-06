Как приготовить кутью, сочиво или коливо

Ужин в Сочельник, который был одновременно и завтраком и обедом, мог быть скромным и, наоборот, богатым, но в его меню неизменно входило обрядовое блюдо из зерновых с медом и маковым молочком, которое в разных местах называли по-разному: кутьей, коливом, сытой или сочивом.

В последнюю неделю перед Рождеством пост особенно строгий, а в Сочельник не едят до появления первой звезды, возвещающей о рождении Мессии. В начале на праздничный стол принято ставить ритуальную кашу, которую считают частью христианской трапезы, хотя у нее намного более древнее происхождение. Слово кутья происходит от древнегреческого koukia или kukkia, означавшего вареное зерно, сочиво произошло от древнеславянского "сочиться, сок", а сыть от "еда, пища", наконец, самое древнее название - колибо, связано с античным обычаем поминальных подношений из зерна и фруктов kolibo.

Неслучайно это блюдо стало неотъемлемой частью обрядов рождения и одновременно поминовения у разных народов Восточной Европы. В древности люди верили, что процесс появления на свет ребенка приоткрывал невидимую границу между земным и горним, миром живых и умерших, следовательно Сочельник был самым подходящим временем, чтобы не только приветствовать новорожденного Мессию, но и почтить память предков. Поэтому все составляющие блюда символичны вдвойне: целые зёрна пшеницы или других злаков означают землю - источник плодородия и воскрешение или жизнь вечную; мёд и маковое молоко – земное изобилие и сладкую жизнь в славянском Вирии, а позднее христианском рае; орехи - здоровье, изюм - благополучие, каша в целом – плодородие и продолжение рода.

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В разное время и в разных регионах и странах кутью готовили из ржи, ячменя, пшеницы, чечевицы, перловки, риса. Помимо них единственными непременными составляющими были разведенный в воде мед (еще оно значение слова "сыта") и мак или маковое молоко, но поскольку люди верили, что чем богаче ритуальная каша, тем урожайнее и благополучнее будет следующий год, ее дополняли изюмом, орехами, сушеными или морожеными фруктами, конфетами, миндалем, сливками, мармеладом, вареньем, цукатами.

Сочиво

1 ст. цельной пшеницы без оболочек;

100 г мака;

100 г грецких орехов;

1-3 ст. л. меда;

сахар по вкусу.

Промыть и замочить пшеницу с вечера в большом количестве воды. С утра сварить вязкую пшеничную кашу и растереть мак для макового молочка. Чтобы пшеница была мягкой, варят ее в течении нескольких часов на очень медленном огне. Смешать готовую кашу, маковое молоко, мед и конце добавить толченые грецкие орехи. Сочиво должно быть жидким, его традиционно подают в глиняных мисках и едят ложкой.

Коливо

2 ст. ячневой крупы;

3 л. воды;

1 ст. молока;

6 -7 ст. л. меда;

2-5 ст. л. любого варенья;

1 ст. мака.

Промытую ячку отварить на умеренном огне, снимая пену. Как только крупа станет склизкой, воду слить, кашу переложить в другую посуду, добавить молоко и варить, помешивая, до готовности.

Отдельно растереть распаренный мак, смешать его с медом и ячневой кашей, и все вместе прогреть на минимальном огне 5-7 мин, непрерывно помешивая. Выключить огонь, кастрюлю плотно накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут. При подаче на стол полить коливо вареньем. По обычаю коливо едят из большой общей посудины - керамической миски или макитры.

Кутья в глиняных горшочках

2 ст. пшеницы;

1 ст. мака;

сахар, мед - по вкусу;

2 ст.л. вишневого варенья без косточек;

1/2 ст. грецких орехов;

1/2 ст. киш-миша или изюма.

Замоченную с вечера, очищенную и перебранную пшеницу хорошо промыть, уложить в глиняные горшочки, залить горячей водой так, чтобы вода превышала уровень зерна на два пальца и поставить в раскаленную духовку. После закипания воды огонь уменьшить до минимума и томить 2-3 часа пока не станет мягкой.

Запарить мак кипятком и оставить на 1-2 часа, затем слить воду, растереть, добавить сахар, мед, вишневое варенье, измельченные орехи и киш-миш или изюм. После влить 0.5-1 литр остывшей кипяченой воды.

Достать из духовки горшочки с пшеницей, добавить в них сладкую массу и поставить в духовку еще на полчаса. Подавать к столу прямо в горшочках.

Кутья из риса

1 ст. риса;

1 ст. мака;

1/2 ст. миндаля;

1/2 ст. изюма;

сахар по вкусу.

Приготовление риса

Вариант 1

Рис перебрать, тщательно промыть в семи водах и положить в чугунный казанок. Залить водой так, чтобы жидкость превышала уровень риса на одну фалангу среднего пальца (другое проверенное соотношение риса и воды 2 к 3) и довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, накрыть кастрюлю крышкой и варить на сильном огне 3, на среднем 7 и на самом слабом 2 минуты. Далее отставить казан с рисом на край плиты и дать постоять с закрытой крышкой еще 12 минут.

Вариант 2

Рис промыть, залить водой, довести до кипения. Откинуть на сито или мелки й друшляк, промыть под проточной холодной водой, снова положить в кастрюлю и варить до готовности в большом количестве воды, после чего откинуть на сито и остудить.

Очищенный миндаль измельчить и переложить в посуду, предназначенную для кутьи, добавить сахар, немного кипяченой воды, готовый рис, промытый и ошпаренный изюм и перемешать. Отдельно подать постное молоко из мака.

Маковое молоко

1-2 ст. мака;

2-4 ст. кипяченой воды;

сахар или мёд по вкусу.

Мак заливают кипятком в пропорции 1 к 1 и и дают ему набухнуть 1-2 часа. Затем перекладывают понемногу в ступку или макитру, тщательно толкут, постепенно добавляя кипячёную воду. Затем мак отжимают, а в полученную жидкость добавляют мёд или сахар.

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С кутьей связано еще несколько традиций. Зимой ее готовят минимум трижды: "богатую" с различными добавками на Святвечер, "щедрую" со сливочным маслом на Старый Новый год и "голодную" только из зерна и меда на Крещение и всякий раз освящают ее в церкви или по крайней мере сбрызгивают святой водой. Кутью всегда готовят с запасом, излишки предназначены для угощения живущих отдельно родных и близких и для всех - знакомых и незнакомых, кто заглянет в гости в эти дни. Дети непременно угощают кутьей крестных. Маковое молоко по обычаю готовит хозяин, а не хозяйка дома и для этих целей перед каждым Рождеством покупают новую макитру и макогон - чашу и толкушку для растирания мака. Кутью принято есть не только в начале, но и в конце трапезы, первый раз в честь предков, второй - во славу новорожденного Христа.

София Фарах