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Как приготовить легендарный испанский десерт с хрустящей карамельной корочкой
Если вы любите десерты с нежной кремовой текстурой и эффектной карамельной корочкой, самое время попробовать каталонский заварной крем.
Это один из самых известных десертов испанской кухни. Его часто сравнивают с французским крем-брюле, однако каталонская версия обладает собственным характером. Она отличается нежной, бархатистой текстурой, тонкими цитрусовыми нотками лимона и апельсина, хрустящей карамельной корочкой, которая так приятно хрустит под ложкой.
Фудблогер Эрик Лауерта рассказал, что приготовить этот десерт совсем несложно. Главное — не торопиться, дать молоку пропитаться ароматами цитрусовой цедры и постоянно помешивать крем во время загустения.
Ингредиенты
- молоко
- 400 мл
- сливки
- 100 мл
- сахар
- сахар 90 г
- цедра одного лимона
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- цедра одного апельсина
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- яичные желтки
- 4 шт.
- кукурузный крахмал
- 25 г
Приготовление
Сначала налейте в кастрюлю молоко и сливки, добавьте цедру лимона и апельсина.
Поставьте смесь на небольшой огонь и оставьте медленно прогреваться, чтобы она хорошо впитала ароматы цитрусовых.
Тем временем в отдельной миске смешайте яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал.
Тщательно перемешайте до однородной массы.
Когда молочная смесь почти закипит, снимите её с огня.
Постепенно влейте горячее молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись.
После этого перелейте всё обратно в кастрюлю и снова поставьте на огонь.
Непрерывно помешивайте крем, пока он не станет густым и шелковистым.
Готовый крем разлейте по порционным формам или креманкам и равномерно посыпьте сверху сахаром.
Финальный штрих — карамельная корочка. С помощью кулинарной горелки растопите сахар до золотисто-янтарного цвета.
Именно она создает тот самый контраст между хрустящей поверхностью и нежным кремом, за который этот десерт любят во всём мире.
Не спешите подавать десерт сразу после приготовления. Дайте крему полностью остыть — так его текстура станет ещё нежнее, а вкус — насыщеннее. Карамельную корочку лучше всего готовить непосредственно перед подачей, чтобы она оставалась идеально хрустящей.
Молоко, сливки, желтки, немного цитрусовых ароматов и карамельная корочка — именно эта комбинация уже на протяжении веков остается классикой испанской кухни.