Как приготовить легендарный испанский десерт с хрустящей карамельной корочкой

Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

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Это один из самых известных десертов испанской кухни. Его часто сравнивают с французским крем-брюле, однако каталонская версия обладает собственным характером. Она отличается нежной, бархатистой текстурой, тонкими цитрусовыми нотками лимона и апельсина, хрустящей карамельной корочкой, которая так приятно хрустит под ложкой.

Фудблогер Эрик Лауерта рассказал, что приготовить этот десерт совсем несложно. Главное — не торопиться, дать молоку пропитаться ароматами цитрусовой цедры и постоянно помешивать крем во время загустения.

Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Ингредиенты молоко 400 мл сливки 100 мл сахар сахар 90 г цедра одного лимона цедра одного апельсина яичные желтки 4 шт. кукурузный крахмал 25 г

Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Приготовление

Сначала налейте в кастрюлю молоко и сливки, добавьте цедру лимона и апельсина. Поставьте смесь на небольшой огонь и оставьте медленно прогреваться, чтобы она хорошо впитала ароматы цитрусовых. Тем временем в отдельной миске смешайте яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал. Тщательно перемешайте до однородной массы. Когда молочная смесь почти закипит, снимите её с огня. Постепенно влейте горячее молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись. После этого перелейте всё обратно в кастрюлю и снова поставьте на огонь. Непрерывно помешивайте крем, пока он не станет густым и шелковистым. Готовый крем разлейте по порционным формам или креманкам и равномерно посыпьте сверху сахаром. Финальный штрих — карамельная корочка. С помощью кулинарной горелки растопите сахар до золотисто-янтарного цвета. Именно она создает тот самый контраст между хрустящей поверхностью и нежным кремом, за который этот десерт любят во всём мире.

Не спешите подавать десерт сразу после приготовления. Дайте крему полностью остыть — так его текстура станет ещё нежнее, а вкус — насыщеннее. Карамельную корочку лучше всего готовить непосредственно перед подачей, чтобы она оставалась идеально хрустящей.

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Молоко, сливки, желтки, немного цитрусовых ароматов и карамельная корочка — именно эта комбинация уже на протяжении веков остается классикой испанской кухни.

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