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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить легендарный испанский десерт с хрустящей карамельной корочкой

Если вы любите десерты с нежной кремовой текстурой и эффектной карамельной корочкой, самое время попробовать каталонский заварной крем.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Комментарии
Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert

Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Это один из самых известных десертов испанской кухни. Его часто сравнивают с французским крем-брюле, однако каталонская версия обладает собственным характером. Она отличается нежной, бархатистой текстурой, тонкими цитрусовыми нотками лимона и апельсина, хрустящей карамельной корочкой, которая так приятно хрустит под ложкой.

Фудблогер Эрик Лауерта рассказал, что приготовить этот десерт совсем несложно. Главное — не торопиться, дать молоку пропитаться ароматами цитрусовой цедры и постоянно помешивать крем во время загустения.

Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Ингредиенты

молоко
400 мл
сливки
100 мл
сахар
сахар 90 г
цедра одного лимона
цедра одного апельсина
яичные желтки
4 шт.
кукурузный крахмал
25 г
Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Десерт с хрустящей карамельной корочкой instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала налейте в кастрюлю молоко и сливки, добавьте цедру лимона и апельсина.

  2. Поставьте смесь на небольшой огонь и оставьте медленно прогреваться, чтобы она хорошо впитала ароматы цитрусовых.

  3. Тем временем в отдельной миске смешайте яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал.

  4. Тщательно перемешайте до однородной массы.

  5. Когда молочная смесь почти закипит, снимите её с огня.

  6. Постепенно влейте горячее молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись.

  7. После этого перелейте всё обратно в кастрюлю и снова поставьте на огонь.

  8. Непрерывно помешивайте крем, пока он не станет густым и шелковистым.

  9. Готовый крем разлейте по порционным формам или креманкам и равномерно посыпьте сверху сахаром.

  10. Финальный штрих — карамельная корочка. С помощью кулинарной горелки растопите сахар до золотисто-янтарного цвета.

  11. Именно она создает тот самый контраст между хрустящей поверхностью и нежным кремом, за который этот десерт любят во всём мире.

Не спешите подавать десерт сразу после приготовления. Дайте крему полностью остыть — так его текстура станет ещё нежнее, а вкус — насыщеннее. Карамельную корочку лучше всего готовить непосредственно перед подачей, чтобы она оставалась идеально хрустящей.

Молоко, сливки, желтки, немного цитрусовых ароматов и карамельная корочка — именно эта комбинация уже на протяжении веков остается классикой испанской кухни.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
143
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