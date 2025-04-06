Как приготовить легкий овощной салат с капустой и свеклой

овощной салат с капустой и свеклой / © Credits

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На странице olga_riabenko_ поделились рецептом легкого, яркого и невероятно полезного салата из капусты, свеклы, моркови и свежих огурцов. Он не только вкусный, но и бюджетный, доступный в любое время года и прекрасно дополнит ежедневный рацион.

Ингредиенты Капуста молодая 300г Свекла вареная 1 шт. Огурец свежий 1 шт. Морковь свежая 1 шт. Петрушка 1 пучок Укроп 1 пучок Кунжут черный 2 ст. л Масло льняное или оливковое 70 мл Сахар Соль Лимонный сок ½ шт.

Приготовление

Нашинкуйте капусту как можно тоньше. Натрите свеклу, морковь и огурец на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Измельчите зелень — петрушку и укроп, добавьте кунжут. Приготовьте заправку: смешайте льняное масло, сок лимонный, соль и сахар. Смешайте все ингредиенты, дайте салату настояться 10-15 мин.

Советы:

Если хотите хрустящую капусту, слегка помните ее руками перед смешиванием с заправкой.

Если предпочитаете более сладкий вкус, добавьте немного меда к заправке.

Вместо кунжута можно использовать семена льна или семена тыквы.

Салат идеально подходит как самостоятельное блюдо для легкого ужина или перекуса. Он также прекрасно дополнит рыбные и мясные блюда, каши или вареный картофель.

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Этот салат — настоящая находка для тех, кто стремится к здоровому питанию без лишних затрат времени и средств. Он содержит массу полезных веществ, улучшающих самочувствие, поддерживающих иммунитет и делающих кожу озаренной.