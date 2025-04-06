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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
260
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить легкий овощной салат с капустой и свеклой

Овощные салаты – идеальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье, фигуре и иммунитете. Они насыщают организм необходимыми витаминами, дарят энергию и отличное настроение.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
овощной салат с капустой и свеклой

овощной салат с капустой и свеклой / © Credits

На странице olga_riabenko_ поделились рецептом легкого, яркого и невероятно полезного салата из капусты, свеклы, моркови и свежих огурцов. Он не только вкусный, но и бюджетный, доступный в любое время года и прекрасно дополнит ежедневный рацион.

Ингредиенты

Капуста молодая
300г
Свекла вареная
1 шт.
Огурец свежий
1 шт.
Морковь свежая
1 шт.
Петрушка
1 пучок
Укроп
1 пучок
Кунжут черный
2 ст. л
Масло льняное или оливковое
70 мл
Сахар
Соль
Лимонный сок
½ шт.

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту как можно тоньше.

  2. Натрите свеклу, морковь и огурец на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.

  3. Измельчите зелень — петрушку и укроп, добавьте кунжут.

  4. Приготовьте заправку: смешайте льняное масло, сок лимонный, соль и сахар.

  5. Смешайте все ингредиенты, дайте салату настояться 10-15 мин.

Советы:

  • Если хотите хрустящую капусту, слегка помните ее руками перед смешиванием с заправкой.

  • Если предпочитаете более сладкий вкус, добавьте немного меда к заправке.

  • Вместо кунжута можно использовать семена льна или семена тыквы.

Салат идеально подходит как самостоятельное блюдо для легкого ужина или перекуса. Он также прекрасно дополнит рыбные и мясные блюда, каши или вареный картофель.

Этот салат — настоящая находка для тех, кто стремится к здоровому питанию без лишних затрат времени и средств. Он содержит массу полезных веществ, улучшающих самочувствие, поддерживающих иммунитет и делающих кожу озаренной.

Дата публикации
Количество просмотров
260
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