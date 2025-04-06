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Как приготовить легкий овощной салат с капустой и свеклой
Овощные салаты – идеальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье, фигуре и иммунитете. Они насыщают организм необходимыми витаминами, дарят энергию и отличное настроение.
На странице olga_riabenko_ поделились рецептом легкого, яркого и невероятно полезного салата из капусты, свеклы, моркови и свежих огурцов. Он не только вкусный, но и бюджетный, доступный в любое время года и прекрасно дополнит ежедневный рацион.
Ингредиенты
- Капуста молодая
- 300г
- Свекла вареная
- 1 шт.
- Огурец свежий
- 1 шт.
- Морковь свежая
- 1 шт.
- Петрушка
- 1 пучок
- Укроп
- 1 пучок
- Кунжут черный
- 2 ст. л
- Масло льняное или оливковое
- 70 мл
- Сахар
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- Соль
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- Лимонный сок
- ½ шт.
Приготовление
Нашинкуйте капусту как можно тоньше.
Натрите свеклу, морковь и огурец на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
Измельчите зелень — петрушку и укроп, добавьте кунжут.
Приготовьте заправку: смешайте льняное масло, сок лимонный, соль и сахар.
Смешайте все ингредиенты, дайте салату настояться 10-15 мин.
Советы:
Если хотите хрустящую капусту, слегка помните ее руками перед смешиванием с заправкой.
Если предпочитаете более сладкий вкус, добавьте немного меда к заправке.
Вместо кунжута можно использовать семена льна или семена тыквы.
Салат идеально подходит как самостоятельное блюдо для легкого ужина или перекуса. Он также прекрасно дополнит рыбные и мясные блюда, каши или вареный картофель.
Этот салат — настоящая находка для тех, кто стремится к здоровому питанию без лишних затрат времени и средств. Он содержит массу полезных веществ, улучшающих самочувствие, поддерживающих иммунитет и делающих кожу озаренной.