ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить ленивые творожные пирожки с яйцом зеленью и сыром

Особенность приготовления ленивых пирожков в том, что для теста будем использовать кисломолочный творог, отварные яйца, сыр и зелень.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Ленивые творожные пирожки с яйцом зеленью и сыром

Ленивые творожные пирожки с яйцом зеленью и сыром / © Credits

Это отличное блюдо для семейного завтрака или перекуса, не займет у вас много времени, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты

мука пшеничная
1 стакан
творог
220 г
кефир
1 стакан
яйцо куриное
3 шт.
сыр твердый
70 г
сода пищевая
перец черный молотый
соль
щепотка
лук зеленый
по вкусу;
растительное масло

  1. Сварите два яйца, с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Лук промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  3. Твердый сыр натрите на мелкую терку.

  4. В кефир всыпьте пищевую соду, перемешайте и оставьте на пять минут.

  5. Творог выложите в миску, разомните вилкой, добавьте одно яйцо, перец черный молотый, посолите, перемешайте.

  6. Влейте кефир, выложите яйца, зелень, твердый сыр и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться густым.

  7. В сковороде разогрейте немного растительного масла, с помощью столовой ложки, выложите тесто на сковороду и обжарьте пирожки, на среднем огне с двух сторон, до золотистого цвета.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie