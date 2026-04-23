Как приготовить ленивые творожные пирожки с яйцом зеленью и сыром
Особенность приготовления ленивых пирожков в том, что для теста будем использовать кисломолочный творог, отварные яйца, сыр и зелень.
Это отличное блюдо для семейного завтрака или перекуса, не займет у вас много времени, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 1 стакан
- творог
- 220 г
- кефир
- 1 стакан
- яйцо куриное
- 3 шт.
- сыр твердый
- 70 г
- сода пищевая
-
- перец черный молотый
-
- соль
- щепотка
- лук зеленый
- по вкусу;
- растительное масло
-
Сварите два яйца, с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
Лук промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
В кефир всыпьте пищевую соду, перемешайте и оставьте на пять минут.
Творог выложите в миску, разомните вилкой, добавьте одно яйцо, перец черный молотый, посолите, перемешайте.
Влейте кефир, выложите яйца, зелень, твердый сыр и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться густым.
В сковороде разогрейте немного растительного масла, с помощью столовой ложки, выложите тесто на сковороду и обжарьте пирожки, на среднем огне с двух сторон, до золотистого цвета.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.