- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить ленивый пирог на сковороде: рецепт, который спасает, когда не хватает времени
Всего несколько простых ингредиентов, одна сковорода и за считанные минуты на столе появляется нежный, сытный пирог с курицей и сыром.
Тренд на «ленивые» рецепты давно вышел за пределы TikTok или Instagram и дело не в лени, а в ритме жизни. Мы все чаще ищем блюда, которые сочетают комфорт и простоту. Особенно ценятся рецепты, где не нужно замешивать сложное тесто, включать духовку или мыть большое количество посуды после приготовления. Именно о таком рецепте рассказали на странице NK_cooking
Ингредиенты
- кефир
- 150 мл
- куриное филе
- 150 г
- сыр
- 120 г
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 50 г
- зелень
-
- соль
-
- сливочное масло
-
Приготовление
Куриное филе сначала нужно отварить, охладить и нарезать небольшими кубиками.
В миске смешайте кефир и яйцо.
Затем добавьте натертый сыр, муку, курицу, соль и мелко нарезанную зелень.
Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.
На сковороде растопите кусочек сливочного масла и вылейте тесто, равномерно распределите его по поверхности.
Готовить пирог нужно на небольшом огне под крышкой, до появления аппетитной золотистой корочки.
Когда верх перестанет быть жидким, пирог можно перевернуть с помощью тарелки или крышки.
После этого обжарьте еще несколько минут до полной готовности.
Главный плюс такого пирога — универсальность. Его можно есть горячим или холодным, брать с собой на работу или пикник, подавать на завтрак или как быстрый ужин.