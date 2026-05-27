Рецепты
2
1 мин

Как приготовить ленивый пирог на сковороде: рецепт, который спасает, когда не хватает времени

Всего несколько простых ингредиентов, одна сковорода и за считанные минуты на столе появляется нежный, сытный пирог с курицей и сыром.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Тренд на «ленивые» рецепты давно вышел за пределы TikTok или Instagram и дело не в лени, а в ритме жизни. Мы все чаще ищем блюда, которые сочетают комфорт и простоту. Особенно ценятся рецепты, где не нужно замешивать сложное тесто, включать духовку или мыть большое количество посуды после приготовления. Именно о таком рецепте рассказали на странице NK_cooking

Ингредиенты

кефир
150 мл
куриное филе
150 г
сыр
120 г
яйцо
1 шт.
мука
50 г
зелень
соль
сливочное масло
Приготовление

  1. Куриное филе сначала нужно отварить, охладить и нарезать небольшими кубиками.

  2. В миске смешайте кефир и яйцо.

  3. Затем добавьте натертый сыр, муку, курицу, соль и мелко нарезанную зелень.

  4. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.

  5. На сковороде растопите кусочек сливочного масла и вылейте тесто, равномерно распределите его по поверхности.

  6. Готовить пирог нужно на небольшом огне под крышкой, до появления аппетитной золотистой корочки.

  7. Когда верх перестанет быть жидким, пирог можно перевернуть с помощью тарелки или крышки.

  8. После этого обжарьте еще несколько минут до полной готовности.

Главный плюс такого пирога — универсальность. Его можно есть горячим или холодным, брать с собой на работу или пикник, подавать на завтрак или как быстрый ужин.

