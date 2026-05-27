Как приготовить ленивый пирог на сковороде: рецепт, который спасает, когда не хватает времени

Тренд на «ленивые» рецепты давно вышел за пределы TikTok или Instagram и дело не в лени, а в ритме жизни. Мы все чаще ищем блюда, которые сочетают комфорт и простоту. Особенно ценятся рецепты, где не нужно замешивать сложное тесто, включать духовку или мыть большое количество посуды после приготовления. Именно о таком рецепте рассказали на странице NK_cooking

Ингредиенты кефир 150 мл куриное филе 150 г сыр 120 г яйцо 1 шт. мука 50 г зелень соль сливочное масло

Приготовление

Куриное филе сначала нужно отварить, охладить и нарезать небольшими кубиками. В миске смешайте кефир и яйцо. Затем добавьте натертый сыр, муку, курицу, соль и мелко нарезанную зелень. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции. На сковороде растопите кусочек сливочного масла и вылейте тесто, равномерно распределите его по поверхности. Готовить пирог нужно на небольшом огне под крышкой, до появления аппетитной золотистой корочки. Когда верх перестанет быть жидким, пирог можно перевернуть с помощью тарелки или крышки. После этого обжарьте еще несколько минут до полной готовности.

Главный плюс такого пирога — универсальность. Его можно есть горячим или холодным, брать с собой на работу или пикник, подавать на завтрак или как быстрый ужин.

