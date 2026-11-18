Лепешки на сметане на сковороде / © Credits

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Готовятся очень просто, с тестом справится даже начинающий кулинар. Подавайте их к чаю, кофе, или как замена хлеба к любому блюду.

Ингредиенты мука пшеничная 500 г яйца куриные 1 шт. сметана 300 г сливочное масло 50 г сахар 1 ст. л. сода пищевая 1 ч. л. соль щепотка

Сливочное масло растопите и охладите.

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Муку просейте с содой через сито.

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В миске соедините сметану, яйцо, сливочное масло, сахар, соль и взбейте венчиком до растворения сахара, постепенно, частями всыпьте муку с содой и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.

Разделите тесто на 10-12 частей. Рабочую поверхность присыпьте слегка мукой и каждую часть раскатайте в тонкую лепешку.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте каждую лепешку до появления золотистых пузырей и корочки.

Советы:

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Сметану желательно использовать 20-25%.

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