- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 366
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить лепешки на сметане на сковороде
Если вам уже надоели блины и оладьи, то лепешки на сметане станут им отличной альтернативой.
Готовятся очень просто, с тестом справится даже начинающий кулинар. Подавайте их к чаю, кофе, или как замена хлеба к любому блюду.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 500 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сметана
- 300 г
- сливочное масло
- 50 г
- сахар
- 1 ст. л.
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
Сливочное масло растопите и охладите.
Муку просейте с содой через сито.
В миске соедините сметану, яйцо, сливочное масло, сахар, соль и взбейте венчиком до растворения сахара, постепенно, частями всыпьте муку с содой и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.
Разделите тесто на 10-12 частей. Рабочую поверхность присыпьте слегка мукой и каждую часть раскатайте в тонкую лепешку.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте каждую лепешку до появления золотистых пузырей и корочки.
Советы:
Сметану желательно использовать 20-25%.