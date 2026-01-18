ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить лук-цветок — рецепт хрустящей овощной закуски

Нет ничего более захватывающего, чем превратить привычный лук в нечто необычное. Такой жареный лук выглядит как маленький декоративный цветок на вашей тарелке и мгновенно становится центром внимания. Это не только красиво, но и невероятно вкусно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Как приготовить лук-цветок

Как приготовить лук-цветок / © Credits

Если вы думали, что лук — это лишь дополнение к блюдам, фудблогер Ольга Рябенко готова изменить ваше мнение. Ее рецепт «Лука-цветка» превращает обычный овощ в гастрономическое произведение искусства: внутри сладкий и нежный, снаружи — хрустящий, идеальный для запекания или фритюра.

Ингредиенты

Лук
2 шт.
Вода
1 л
Мука
100 г
Яйца
2 шт.
пармезан
50 г
Паприка сладкая
1 ч. л
Сванская соль
1 ч. л
Лимонный перец
1 ч. л

Приготовление

  1. Очистите лук, срежьте верхушку, корень оставьте, чтобы «держал форму».

  2. Сделайте надрезы крест-накрест сверху вниз, не доходите до корня примерно 1 см. Лук раскроется, как цветок.

  3. Положите в холодную воду на 10-15 мин, чтобы лепестки разошлись.

  4. Раскройте лепестки и обваляйте мукой между слоями.

  5. Смажьте яйцом между слоями.

  6. Смешайте муку с пармезаном (для запекания) и специями, тщательно обваляйте лепестки.

Варианты запекания

Запекание

  • Разогрейте духовку до 180°C, застелите противень пергаментом.

  • Запекайте 35-45 мин до золотистой корочки.

  • За 5 мин до конца можно посыпать еще немного пармезана.

Фритюр

  • Пармезан не добавляем.

  • Разогрейте растительное масло до 170-175°C.

  • Осторожно погрузите лук во фритюр на 3-4 минуты и поливайте сверху маслом.

  • Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Подача

Горячей, с соусом по своему вкусу: авокадо, йогуртовым, чесночным или сырным.

Лук-цветок — это не просто закуска, а маленький гастрономический спектакль на вашей тарелке. Он поражает не только вкусом, но и эстетикой, превращает обычный овощ в кулинарный шедевр. Запеченный или во фритюре — это блюдо точно станет хитом на вашей кухне.

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie