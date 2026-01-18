- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить лук-цветок — рецепт хрустящей овощной закуски
Нет ничего более захватывающего, чем превратить привычный лук в нечто необычное. Такой жареный лук выглядит как маленький декоративный цветок на вашей тарелке и мгновенно становится центром внимания. Это не только красиво, но и невероятно вкусно.
Если вы думали, что лук — это лишь дополнение к блюдам, фудблогер Ольга Рябенко готова изменить ваше мнение. Ее рецепт «Лука-цветка» превращает обычный овощ в гастрономическое произведение искусства: внутри сладкий и нежный, снаружи — хрустящий, идеальный для запекания или фритюра.
Ингредиенты
- Лук
- 2 шт.
- Вода
- 1 л
- Мука
- 100 г
- Яйца
- 2 шт.
- пармезан
- 50 г
- Паприка сладкая
- 1 ч. л
- Сванская соль
- 1 ч. л
- Лимонный перец
- 1 ч. л
Приготовление
Очистите лук, срежьте верхушку, корень оставьте, чтобы «держал форму».
Сделайте надрезы крест-накрест сверху вниз, не доходите до корня примерно 1 см. Лук раскроется, как цветок.
Положите в холодную воду на 10-15 мин, чтобы лепестки разошлись.
Раскройте лепестки и обваляйте мукой между слоями.
Смажьте яйцом между слоями.
Смешайте муку с пармезаном (для запекания) и специями, тщательно обваляйте лепестки.
Варианты запекания
Запекание
Разогрейте духовку до 180°C, застелите противень пергаментом.
Запекайте 35-45 мин до золотистой корочки.
За 5 мин до конца можно посыпать еще немного пармезана.
Фритюр
Пармезан не добавляем.
Разогрейте растительное масло до 170-175°C.
Осторожно погрузите лук во фритюр на 3-4 минуты и поливайте сверху маслом.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Подача
Горячей, с соусом по своему вкусу: авокадо, йогуртовым, чесночным или сырным.
Лук-цветок — это не просто закуска, а маленький гастрономический спектакль на вашей тарелке. Он поражает не только вкусом, но и эстетикой, превращает обычный овощ в кулинарный шедевр. Запеченный или во фритюре — это блюдо точно станет хитом на вашей кухне.