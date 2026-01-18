Как приготовить лук-цветок / © Credits

Реклама

Если вы думали, что лук — это лишь дополнение к блюдам, фудблогер Ольга Рябенко готова изменить ваше мнение. Ее рецепт «Лука-цветка» превращает обычный овощ в гастрономическое произведение искусства: внутри сладкий и нежный, снаружи — хрустящий, идеальный для запекания или фритюра.

Ингредиенты Лук 2 шт. Вода 1 л Мука 100 г Яйца 2 шт. пармезан 50 г Паприка сладкая 1 ч. л Сванская соль 1 ч. л Лимонный перец 1 ч. л

Приготовление

Очистите лук, срежьте верхушку, корень оставьте, чтобы «держал форму». Сделайте надрезы крест-накрест сверху вниз, не доходите до корня примерно 1 см. Лук раскроется, как цветок. Положите в холодную воду на 10-15 мин, чтобы лепестки разошлись. Раскройте лепестки и обваляйте мукой между слоями. Смажьте яйцом между слоями. Смешайте муку с пармезаном (для запекания) и специями, тщательно обваляйте лепестки.

Варианты запекания

Запекание

Разогрейте духовку до 180°C, застелите противень пергаментом.

Запекайте 35-45 мин до золотистой корочки.

За 5 мин до конца можно посыпать еще немного пармезана.

Фритюр

Пармезан не добавляем.

Разогрейте растительное масло до 170-175°C.

Осторожно погрузите лук во фритюр на 3-4 минуты и поливайте сверху маслом.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Подача

Горячей, с соусом по своему вкусу: авокадо, йогуртовым, чесночным или сырным.

Лук-цветок — это не просто закуска, а маленький гастрономический спектакль на вашей тарелке. Он поражает не только вкусом, но и эстетикой, превращает обычный овощ в кулинарный шедевр. Запеченный или во фритюре — это блюдо точно станет хитом на вашей кухне.